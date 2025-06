Preocupación en la selección: Aitana, ingresada por una «meningitis vírica»

Juanma Mallo Sábado, 28 de junio 2025, 08:42 Comenta Compartir

Aitana Bonmatí, la mejor jugadora del mundo, ganadora del Balón de Oro en las dos últimas ediciones, se encuentra hospitalizada. Sufre, según desveló Montse Tomé, seleccionadora, una meningitis vírica y la futbolista del Barcelona es, por tanto, duda para la Eurocopa femenina que arranca para España el próximo jueves 3 de julio frente a Portugal.

El equipo campeón del mundo disputó este viernes un amistoso contra Japón (3-1 para La Roja femenina), pero no pudo contar con la jugadora culé, que subió una fotografía desde el hospital con una vía en su brazo izquierdo. Las alarmas saltaron en ese momento. Es verdad que no había entrenado el jueves por sufrir fiebre, pero nadie esperaba que un ingreso en el hospital.

De momento, no se ha establecido un tiempo concreto de recuperación. No obstante, Tomé se mostró optimista tras el duelo ante las niponas. «Los doctores han dicho que está controlado. Hablar sobre meningitis puede provocar miedo pero está controlado. No sabemos cuánto va a estar de baja. La vamos a esperar hasta el final», reconoció la seleccionadora en Leganés.

Según varios medios, Aitana acumulaba un par de días con fiebres muy altas y de origen desconocido. De ahí que los doctores de la selección le hicieron varias pruebas, que determinaron que sufre una meningitis de origen vírico.

