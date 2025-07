El nuevo técnico del femenino quiere un Athletic «intenso y protagonista con el balón»

El nuevo técnico del primer equipo femenino del Athletic, Javi Lerga, tiene las ideas claras en cuanto a cómo quiere que juegue su equipo. «Intensidad» ... y «protagonismo con el balón» son dos máximas innegociables en su libro de cabecera. Para poder aplicar esos postulados cuenta con un plantel «versatil» y con jugadores «polivalentes con las que podemos adaptarnos a los diferentes contextos». aseguró. Así ha sido las dos últimas campañas. «Competitivamente el equipo ya ha demostrado de lo que es capaz», aseguró antes de agradecer el trabajo realizado por sus predecesores en el cargo, Iraia Iturregi y David Aznar. «Trataremos de aprovechar las cosas buenas que han dejado y darle nuestro matiz», señaló.

En su primera comparecencia ante los medios, el técnico de Tafalla estuvo acompañado del director de Fútbol Femenino, Xabi Arrieta, que dejó claro que el navarro «es la persona idónea para continuar con el proceso de crecimiento por su experiencia, tanto en el fútbol de rendimiento como de formación y por el conocimiento de las jugadoras de la plantilla y de otros equipos». Javi Lerga, que los últimos años ha estado en dinámica de selección «sentía ese gusanillo de ser entrenador día a día» y fichar por el Athletic «es un paso importante» en este sentido. «Somos conscientes de a dónde venimos. El club está poniendo todo para que dispongamos los mejores recursos y nos toca trabajar», recalcó.

El cambio de chip ha sido relativamente fácil en buena medida porque ya conocía a algunas de las jugadoras a las que va a dirigir a partir de ahora. «Muchas de ellas han pasado por la estructura de selección», explicó. Cuestionado sobre los objetivos del equipo en esta nueva andadura no quiso mojarse a la espera de consensuar esas metas a principio de temporada conjuntamente con la plantilla y dirección del club como sucede con el equipo masculino. Pero dejó claro que «las expectativas son altas» y «hay margen de mejora».

Hace dos campañas, las leonas acabaron quintas en Liga y el curso pasado, el segundo de David Aznar en el banquillo, acabaron cuartas. «Me he encontrado un grupo muy unido, comprometido y muy sano, algo que representa un valor diferencia en este entorno. Es importante el sentimiento de pertenencia que tienen. Vamos a disfrutar mucho de este trayecto», lanzó.

La plantilla no está cerrada. Podría registrar aún algún retoque. «El mercado está abierto hasta finales de septiembre y siempre estamos atentos», adelantó Arrieta sobre posibles altas y bajas. Por el momento, las tres incorporaciones realizadas «nos van a ayudar», resaltó el técnico. Con la llegada de la cancerbera Olatz Santana procedente de la Real Sociedad, junto a la internacional Adriana Nanclares «la portería está bien cubierta».

La central Eider Arana «nos va a dar versatilidad», mientras que Ane Campos «nos puede aportar algo diferente como es capacidad para fijar a las centrales». La de Getaria viene a suplir la salida de Nahikari García que en 61 partidos como rojiblanca –dos temporadas– había marcado 12 goles. Precisamente, la ausencia de una goleadora es una de las carencias del Athletic en las últimas campañas.

«Desde la marcha de Lucía García no ha habido una jugadora que marque diez goles por temporada. No me preocupa tanto la ausencia de una goleadora porque es un deporte colectivo y prefiero que cuatro jugadoras marquen cinco goles cada una a que una logre 15», apuntó Xabi Arrieta. Esa es será una de las tareas que resolver del nuevo cuerpo técnico. «Lo importante es que el equipo genere ocasiones para llegar arriba, ayudar a las delanteras», detalló Lerga.