Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro» La exseleccionadora se siente «decepcionada» con Louzán y asegura que se marcha «muy querida» pese a no recibir ninguna muestra de cariño pública

Miércoles, 13 de agosto 2025

Las aguas bajan revueltas en la selección femenina española. La reciente destitución de Montse Tomé al frente del combinado nacional ha avivado el conflicto que estalló tras el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso. A la seleccionadora se la veía como parte del problema y tras el fracaso en los Juegos Olímpicos, donde no se logró medalla, y el subcampeonato logrado en la Eurocopa, perdida en los penaltis, la Federación presidida por Rafael Louzán ha decidido no renovar su contrato.

A Tomé no le han gustado las formas y este lunes por la noche rompió su silencio en 'el Larguero' de la Cadena Ser. «Louzán me transmitió que si se hacía una buena Eurocopa, me quedaría en el cargo. Estoy decepcionada porque creo que ha faltado a la palabra que me había dado», afirmó. Lo peor para la exseleccionadora fue enterarse de su adiós por «un mensaje de mi representante«. «Nadie me avisa del despido», apunta.

En la balanza de la trayectoria de Montse Tomé pesó mucho el 'caso Jenni Hermoso'. La imagen de la seleccionadora aplaudiendo en la asamblea el polémico discurso de Rubiales donde justificó el beso no consentido a Hermoso le acompañó durante su trayectoria al frente de la selección. Después dejó de contar con Jenni y se generó un conflicto que llegó al vestuario.

Sobre si la decisión de no contar con Hermoso ha podido acelerar su salida de la Federación, Tomé prefiere pensar que no es así. «Siento que esto tiene que ser profesional, considero que lo es, y da igual la opinión de una jugadora tenga el nombre que tenga... Un día estás y mañana no estás, dependiendo del rendimiento y las decisiones que tomemos. Y ahí tiene que haber un absoluto respeto, independientemente de cómo te llames», señaló.

Tomé aseguró que no recibió presiones para convocar a Hermoso, pero que su decisión traspasó los límites del fútbol: «He tenido que ir a un juicio a defender por qué no venía una jugadora. Me pareció raro, sinceramente. Y me pareció aprendizaje, pero yo cuando salía de ahí decía, he venido aquí a explicar por qué no convocamos a una jugadora. No entendía, no entendía».