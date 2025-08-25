El Eibar se regala su primer título en la EH Kopa en vísperas del inicio liguero

No conforme con apear de la final al Athletic, el Eibar Femenino se impuso también a la Real Sociedad en la pugna definitiva por la ... conquista de la XV edición de la EH Kopa. Y fue paradójicamente, la donostiarra Malen Uranga, que se estrenó como goleadora en el primer equipo tras dar el salto del filial, la que proporcionó el primer título de la historia armera de esta sección a añadir a en sus vitrinas, al margen de los dos ascensos consecutivos a la máxima división.

Su pillería y la insistencia en la presión para acabar robándole la cartera a un portera blanquiazul que se hizo un lío con el balón en los pies, resultó ser determinante para la consecución del triunfo.

El golpe fue de esos que duelen a morir, porque el cuadro eibarrés se llevó su botín en su única aparición con serio peligro en el área contraria, después de que las txuriurdines hubieran dispuesto de opciones por parte de Intza, Lucía Pardo y Apari.

Tampoco les valió la fogosa aparición posterior de Nerea Eizagirre en su intento por igualar el marcador antes de la colegiada enviara a todas a tomar resuello en el descanso.

Dado que eran las que iban por debajo en el marcador, las donostiarras encararon la segunda mitad decididas a neutralizar la ventaja azulgrana, algo que Lucía Pardo estuvo cerca de conseguir poco después de que sonara el pitido de la reanudación.

Largueros en las dos puertas

Pero ahí estuvo la experimentada Carla Abad para sacar con calma el balón prácticamente bajo palos en una muestra de la confianza que han ido adquiriendo en su solidez defensiva durante su larga preparación desde que Iñaki Goikoetxea arrancó la pretemporada con un equipo a reconstruir.

Y sí, aunque el Athlétic llegó a empatar enfilando la recta final, tras un remate de Cecilia que fue invalidado por un claro fuera de juego de la delantera, y que Cahynová se topó con el larguero, en la última acción de las visitantes, también es cierto que las azulgranas también pudieron sentenciar primera con un intencionado disparo de Sara Martín que la portera visitante paró en dos tiempos, la que más cerca estuvo de perforar la portería rival fue de nuevo la excapitana del Real Madrid B, Sara Martín (Madrid, 2004), internacional en diferentes categorías inferiores, que vio cómo su remate en el suspiro final se iba fuera tras besar la parte superior del travesaño.

Premisas inamovibles

Tras un verano lleno de idas y venidas, el Eibar abrirá la Liga el domingo (12.00 h.) en Ipurua ante el Sevilla tras haber empatado superado a los otros dos equipos vascos en la decimocuarta edición de este torneo.

Todo lo que había que probar ya debe estar probado a expensas de que el nuevo entrenador armero que sustituyó a Yerai Martín, después de que el andoaindarra firmara la mejor temporada de la historia del club con una espléndida novena plaza.

Apoyarse en una defensa numantina que proteja el cerco que defenderá Astralaga, así como exprimir al máximo las oportunidades con la pólvora que tiene arriba serán la premisas de salida del debarra, que fueron precisamente las grandes virtudes de este equipo el año pasado.