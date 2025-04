La victoria del Atlético deja sin margen de error al Athletic en la batalla de la Champions: «Vamos a luchar hasta el final»

Carlos Nieto Viernes, 18 de abril 2025, 19:33 | Actualizado 20:27h. Comenta Compartir

Ya no hay margen de error. La inesperada derrota el pasado fin de semana ante el Levante en Lezama (2-3) complicó la clasificación a la Champions al no aprovechar el 'set' en blanco que endosó el Barcelona al Atlético. El combinado madrileño es el principal rival del Athletic por una tercera plaza que otorgará el billete a la previa de la máxima competición continental, una eliminatoria que en caso de no superar permitirá disputar la primera edición de la Europa League.

El conjunto dirigido por David Aznar juega sin red tras la victoria del Atlético este viernes ante el Tenerife (2-0). Ya son cuatro los puntos de diferencia entre ambos combinados rojiblancos, aunque las colchoneras cuentan con un partido más. El Athletic visita este sábado (16 horas) al Madrid CFF con el objetivo de mantener la persecución. El primer fin de semana de mayo ambos contendientes se medirán en toda una final, aunque a las bilbaínas les resta todavía la visita al dentista a un Barcelona que para esa última jornada podría llegar ya con el título abrochado.

«Vamos a luchar hasta el final», ha asegurado Aznar en rueda de prensa. «Estamos en los números que tenemos que estar. Se nos han ido muchos en casa que ahora echamos de menos, pero los estamos compensando fuera», ha agregado. De hecho, solo Barça y Real Madrid, con trece triunfos en otros tantos partidos, presentan mejor bagaje que el Athletic a domicilio. Suma ocho victorias lejos de Bizkaia, seis de ellas de manera consecutiva, desde que cayera en Anoeta el 17 de noviembre. En diciembre, eso sí, perdió en Cáceres en el estreno copero.

Como local ha conseguido seis victorias, el quinto equipo en dicha estadística. El Athletic, además, es el cuarto que más anota con 36 goles, por los ya 41 del Atlético, los 70 del Real Madrid y los 107 del Barcelona. «Necesitamos dar un pasito más, que la gente nos empuje y no cometer errores. Nos ilusiona pelear con un equipo tan joven. Es un proyecto ambicioso», ha añadido el preparador de Talavera de la Reina, que ha dicho que «no es el momento» de hablar de su renovación. Se centra en el primero de los últimos cinco partidos de la temporada.

Tras la visita al Fernando Torres, Fuenlabrada, el Athletic regresará a San Mamés. La Catedral ya ha abierto sus puertas esta temporada ante Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad, con dos derrotas y una victoria en el derbi. La próxima jornada acogerá el duelo ante el Tenerife (domingo 27 a las 12 horas). Luego llegará la final ante el Atlético, la visita del Espanyol y la salida al Johan Cruyff.

Sin contar a las bajas de larga duración (Bibi, Unzué, Itxaso, Estefa y Peke) Aznar solo cuenta con la ausencia de Clara Pinedo, al margen desde que a finales de febrero cayese lesionada en la concentración de la sub'23 española en el isquio derecho. En ese momento la mediapunta era la máxima goleadora rojiblanca con cuatro dianas. De un tiempo a esta parte Ane Azkona ha terminado por explotar y ya suma seis tantos.

El estreno de Vilariño

En la convocatoria se incluye la canterana Maitane Vilariño, asentada ya en el primer equipo. La delantera navarra ha anotado este curso sus tres primeros goles con la elástica rojiblanca y el primero de ellos fue precisamente ante el Madrid CFF. Una diana en la recta final dio los tres puntos en Lezama al Athletic. También vio puerta ante el Sevilla y el Valencia.