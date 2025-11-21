El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Ahora estamos bien, pero esto es una carrera de fondo», advierte Lerga. Athletic
Granada-Athletic (sábado, 12 horas)

«La situación no era fácil y ahora tenemos que ser valientes», dice Javi Lerga

El técnico rojiblanco quiere ver «el vaso medio lleno» tras conseguir tres empates y una victoria en las últimas jornadas y espera lograr un triunfo antes del parón

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Lezama

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:28

Comenta

El empate en el derbi de Anoeta aún escuece en el seno rojiblanco. «Fue una pena. Nos dejó un sabor amargo por perder dos puntos ... en el último suspiro», ha deslizado Javi Lerga sobre el penalti que evitó la victoria del Athletic en el feudo de la Real Sociedad. En cualquier caso, fue otro partido en el que el bloque bilbaíno sumó y ya son cuatro jornadas sin conocer la derrota, notas positivas tras el horrible inicio de curso. El Athletic ha logrado tres empates y una victoria (ante el Eibar, la única de la temporada) y viaja a Granada en busca de un triunfo que le permita irse con buenas sensaciones al parón de selecciones. El partido se disputa el sábado a las 12 horas.

