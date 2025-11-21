«La situación no era fácil y ahora tenemos que ser valientes», dice Javi Lerga

El empate en el derbi de Anoeta aún escuece en el seno rojiblanco. «Fue una pena. Nos dejó un sabor amargo por perder dos puntos ... en el último suspiro», ha deslizado Javi Lerga sobre el penalti que evitó la victoria del Athletic en el feudo de la Real Sociedad. En cualquier caso, fue otro partido en el que el bloque bilbaíno sumó y ya son cuatro jornadas sin conocer la derrota, notas positivas tras el horrible inicio de curso. El Athletic ha logrado tres empates y una victoria (ante el Eibar, la única de la temporada) y viaja a Granada en busca de un triunfo que le permita irse con buenas sensaciones al parón de selecciones. El partido se disputa el sábado a las 12 horas.

«Ahora estamos bien, pero esto es una carrera de fondo», advierte Lerga para rebajar la euforia. Un mensaje que viene a decir que ni antes eran tan malas ni ahora tan buenas. Con diez puntos, cinco por encima del descanso y a catorce de Europa, está a solo tres de su inmediato rival. El Granada fue una de las agradables sorpresas del pasado año y a pesar de haber sufrido la pérdida de su entrenador (Arturo Ruiz) y su delantera estrella (Edna) quieren seguir en la cresta de la ola. «Se ha remodelado tras sufrir bajas importantes», ha valorado el técnico rojiblanco sobre un equipo que no termina de arrancar ante su público.

«La situación no era fácil, hemos tenido que trabajar mucho el aspecto mental. Y desde ahí nos hemos ido construyendo. Ahora nos toca ser más valientes para tomar más riesgo. El equpo ha estado más encorsetado de lo que nos gustaría por el miedo a perder», ha explicado Lerga, que prácticamente tiene a toda su plantilla disponible. «Jone (Amezaga) tuvo molestias musculares antes del partido contra la Real y sigue fuera. Es una suerte poder disponer del resto, nos ha faltado en las primeras jornadas», ha lanzado.

«Cada día estamos mejor»

«El equipo no concede mucho, solo hemos encajado un gol en las cuatro últimas jornadas y ha sido de penalti. Hay que refrendar ese cambio de dinámica. Cada día estamos mejor, se ve en los entrenamientos y en la competición», ha analizado un Lerga al que se ha visto más relajado que en sus anteriores comparecencias, cuando la presión por sumar aumentaba. Por último, no ha querido incidir en el duelo copero ante el Europa que cerrará el año. «Nos queda lejos, estamos pensando en el partido de mañana, pero lo afrontaremos con mucha ilusión porque en este club la Copa importa mucho».

Tras la rueda de prensa el club ha comunicado la convocatoria para Granada. La plantilla vuela vía Málaga y luego completará el traslado por carretera. Las 20 jugadoras son las siguientes: Santana, Nanclares; Maddi, Landaluce, Bibi, Nevado, Elexpuru, Eider; Valero, Oguiza, Zubieta, Baños, Pinedo, Ortega; Sanadri, Zugasti, Azkona, Vilariño, Campos y Agote.