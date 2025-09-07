San Mamés no basta para evitar la goleada blaugrana El Athletic femenino cae 1-8 frente al Barcelona en una tarde marcada por la superioridad incontestable del Barça y la ilusión en las gradas a pesar del resultado

Sara Ortega trata de interceptar el despeje de la portera culé en el Athletic-Barça de la segunda jornada de la Liga F disputado en San Mamés

Aitor Echevarría Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:35

San Mamés se vistió de fiesta en la mañana previa al regreso a las aulas. Más de once mil personas, muchas familias con niñas y niños que apuraban las últimas horas de vacaciones, se acercaron a La Catedral para acompañar a las leonas en un reto mayúsculo: medirse al Barcelona, uno de los mejores, si no el mejor equipo de Europa y gran favorito a revalidar el título de Liga F. El ambiente fue cálido y sonoro, aunque pronto el peso de la realidad se impuso sobre el césped.

El conjunto de Javi Lerga, que afrontaba su segundo partido al frente del banquillo rojiblanco, salió bien plantado, con líneas juntas y la intención de contener a las culés. Durante los primeros minutos la propuesta funcionó, pero el Barça apenas necesita un parpadeo para golpear. Una pérdida de Agote en el 14 abrió el marcador con un tanto de Vicky López y, en apenas diez minutos, las visitantes ya ganaban 0-3 gracias a un gol desde el centro del campo y la pegada de Pajor. La portera Adriana Nanclares sostuvo al Athletic con varias intervenciones de mérito, pero poco pudo hacer para evitar que el vendaval azulgrana dejase el duelo sentenciado antes del descanso (0-4).

Aun así, el descanso no rebajó el ánimo de la grada. Niñas con camisetas rojiblancas sonreían, familias coreaban cánticos y San Mamés celebraba la simple presencia del equipo femenino en su estadio. Ese espíritu encontró premio en la reanudación, y Maite Zubieta sorprendió con un golazo desde lejos aprovechando el adelantamiento de la portera culé que encendió al público (1-5).

El Barça, sin embargo, mantuvo su maquinaria de precisión. Aitana Bonmatí, con un disparo impecable a la escuadra, recordó por qué es doble Balón de Oro. Las rotaciones tampoco cambiaron el guion, y Vicky firmó su doblete. La goleada se cerró con otro tanto de Aitana en el tramo final.

El resultado (1-8) es duro para un Athletic que la temporada pasada había rozado el empate ante las catalanas en San Mamés. Pero más allá del marcador, el encuentro dejó la imagen de una afición que no abandonó sus asientos, en su mayoría, hasta el final del partido.

El reto de Javi Lerga y sus futbolistas será recomponerse rápido, porque la Liga apenas ha comenzado y lo vivido en San Mamés fue, más que una derrota más, la constatación de lo que significa enfrentarse al gigante azulgrana.