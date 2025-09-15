El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ainize Barea en un partido ante el Alhama en 2023 Pankra Nieto

'Peke' se despide del Athletic femenino en plena temporada

La delantera de Arrigorriaga y el club rojiblanco rompen su vinculación tras cuatro años

Aitor Echevarría

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:42

Ainize Barea, más conocida como 'Peke', no vestirá más la camiseta del Athletic. La delantera de 33 años ha alcanzado un acuerdo con la entidad de Ibaigane para rescindir el contrato que la vinculaba hasta junio de 2026. Una decisión sorprendente que llega con la Liga ya en marcha y en un momento delicado para el conjunto femenino, que solo ha sumado un punto en el arranque liguero.

'Peke' aterrizó en Lezama en el verano de 2021, procedente del Deportivo Abanca, donde fue máxima goleadora durante cuatro temporadas. En sus dos primeras campañas como leona firmó sus mejores registros, con 30 partidos y 5 goles en cada una de ellas bajo la dirección de Iraia Iturregi. En total, disputó 63 encuentros oficiales y marcó 10 goles.

La pasada campaña de Ainize estuvo de baja por maternidad y este curso apenas ha tenido protagonismo en los planes del cuerpo técnico.

El Athletic agradeció públicamente su «profesionalidad y esfuerzo» y le deseó suerte en su futuro personal y profesional, en una baja que acentúa la incertidumbre en un inicio de temporada cuesta arriba para las leonas.

