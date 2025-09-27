«Cuando eres madre el fútbol pasa a un segundo plano»

Ainize Barea, más conocida como 'Peke', ya no es jugadora del Athletic. A sus 33 años, la delantera de Arrigorriaga ha puesto fin a su ... etapa en Lezama tras alcanzar un acuerdo con el club para rescindir un contrato que se prolongaba hasta 2026. Formada en el Ugao, 'Peke' destacó en el Deportivo Abanca como máxima goleadora antes de recalar en el Athletic en 2021, ya con 29 años. En Lezama ofreció su mejor versión en sus dos primeras temporadas, con cinco goles por curso. Se marcha después de cinco campañas en las que disputó 63 partidos y marcó 10 goles, y lo hace como protagonista de un capítulo único en la historia rojiblanca, al ser la primera futbolista del club en quedarse embarazada en activo.

En marzo de 2024, la entidad comunicó oficialmente su baja por maternidad, un hecho inédito hasta entonces en el equipo. «Fue duro», recuerda. «Cuando te lesionas, aunque sea grave, sigues estando en el día a día, en el gimnasio, con el fisio, compartiendo vestuario. Pero con la maternidad estás fuera, y aunque tengas buena relación con las compañeras, te sientes al margen». El pasado mes de febrero comenzó una preparación física individualizada para volver a los entrenamientos. Lo logró, incluso llegó a entrar en convocatorias, pero ya no pudo disfrutar de la continuidad que había tenido en años anteriores.

«Apenas tenía minutos en el Athletic. Después de un año y medio parada, se hablaron diferentes opciones con el club y se decidió lo que era más beneficioso para ambas partes. Si realmente no voy a competir mucho, prefiero aprovechar el tiempo para estar con mi hijo», explica con sinceridad. Y es que para 'Peke' la maternidad lo cambió todo: «Hasta que no eres madre no eres consciente de la magnitud que supone. Mi hijo es mi prioridad, y el fútbol pasa totalmente a un segundo plano». No es una frase menor para alguien que hasta hace poco vivía por y para el fútbol. Ella misma lo reconoce: «Antes era la prioridad absoluta. Era mi vida. Me cuidaba en el día a día para competir mejor con la rutina, alimentación, entrenamientos... todo súper controlado. Y luego todo eso cambió».

Su relación con el Athletic ha sido buena durante este proceso, según afirma Ainize: «Con el club nunca he tenido ningún problema. Hemos ido siempre de la mano y las conversaciones han sido buenas». La decisión de marcharse llegó en un momento clave, con el mercado de fichajes a punto de cerrarse. Ella no descarta continuar en el fútbol, aunque es consciente de la dificultad de su situación, más teniendo en cuenta el tiempo que lleva sin jugar: «Estoy abierta a cualquier negociación, equipo o competición. Pero sé que es complicado que un club confíe en ti después de tanto tiempo parada. Si llega algo, bien; y si no, pues acabaremos aquí, que tampoco pasa nada».

La opción de regresar en el mercado de invierno está sobre la mesa, aunque insiste en que ahora no hay nada definitivo. De lo que sí está segura es de lo que echará en falta: «La rutina del día a día. En Lezama nos dan desayuno, comida... Pasas muchas horas con las compañeras. Eso lo voy a echar mucho de menos, porque es lo que he llevado haciendo toda la vida. El vestuario, entrenar con ellas, ese ambiente...».

Otra perspectiva

Su reciente experiencia la ha convertido en referente para quienes puedan atravesar situaciones similares: «A una jugadora joven le diría que aproveche al máximo los años de buen fútbol. Y que si quiere ser madre, que lo sea. Lo que no recomendaría sería serlo en los mejores años de su carrera, porque nunca sabes cómo vas a estar después de un parto. Es algo que no se puede controlar».

Situaciones como la suya empiezan a ser más visibles en el fútbol femenino. María de Alharilla (Levante) y Marta Corredera (exjugadora del Real Madrid) también vivieron la maternidad en activo, y aunque cada historia es distinta, todas comparten la dificultad de volver a competir tras el parón. Ejemplos como el de la jugadora del Levante, aún en la plantilla, demuestran que el regreso tras dar a luz es posible, aunque no siempre sencillo. En el caso de 'Peke', la maternidadad no significó una retirada inmediata: volvió a entrenar, incluso volvió a las convocatorias. Pero como ella misma dice, sus prioridades han cambiado.

Ainize Barea se despide así de Lezama, consciente de lo que deja atrás y de lo que ha ganado. La maternidad le dio otra perspectiva y, aunque no sabe si volverá a vestir otra camiseta distinta a la del Athletic, tiene claro que ahora es ella quien decide el ritmo. Porque, como repite sin titubear, «mi hijo es mi prioridad. El fútbol, ahora, pasa a un segundo plano».