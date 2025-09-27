El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ainize Barea 'Peke', en el municipio de Lezama Luis Ángel Gómez

«Cuando eres madre el fútbol pasa a un segundo plano»

Ainize Barea 'Peke' se despide del Athletic a sus 33 años tras ser la primera jugadora rojiblanca en activo en afrontar una maternidad

Aitor Echevarría

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:27

Ainize Barea, más conocida como 'Peke', ya no es jugadora del Athletic. A sus 33 años, la delantera de Arrigorriaga ha puesto fin a su ... etapa en Lezama tras alcanzar un acuerdo con el club para rescindir un contrato que se prolongaba hasta 2026. Formada en el Ugao, 'Peke' destacó en el Deportivo Abanca como máxima goleadora antes de recalar en el Athletic en 2021, ya con 29 años. En Lezama ofreció su mejor versión en sus dos primeras temporadas, con cinco goles por curso. Se marcha después de cinco campañas en las que disputó 63 partidos y marcó 10 goles, y lo hace como protagonista de un capítulo único en la historia rojiblanca, al ser la primera futbolista del club en quedarse embarazada en activo.

