Estos son los municipios premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 30 de agosto
Lerga debuta con un empate que sabe a poco- Athletic Club

Lerga debuta con un empate que sabe a poco

El Athletic femenino arranca la Liga F con un 0-0 ante el Costa Adeje Tenerife en Lezama, en un partido en el que las rojiblancas tuvieron la pelota, pero las visitantes gozaron de las ocasiones más claras

Aitor Echevarría

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:51

El telón de la temporada 2025/26 de la Liga F se levantó este mediodía en Lezama con expectación, ilusión y también con cierto sabor ... agridulce. El debut oficial de Javi Lerga al frente del banquillo del Athletic femenino acabó con un empate sin goles frente al Costa Adeje Tenerife, en un choque que deja a las leonas con la sensación de que el punto puede ser insuficiente ante un rival que, sobre todo en la segunda parte, mereció más.

