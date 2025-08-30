Lerga debuta con un empate que sabe a poco

El telón de la temporada 2025/26 de la Liga F se levantó este mediodía en Lezama con expectación, ilusión y también con cierto sabor ... agridulce. El debut oficial de Javi Lerga al frente del banquillo del Athletic femenino acabó con un empate sin goles frente al Costa Adeje Tenerife, en un choque que deja a las leonas con la sensación de que el punto puede ser insuficiente ante un rival que, sobre todo en la segunda parte, mereció más.

Ante 912 espectadores, el partido comenzó con el guion esperado. El Athletic quiso mandar desde el inicio, apoyándose en la salida limpia desde atrás y en la movilidad de Elexpuru y Agote por las bandas. El dominio en la posesión se tradujo en los primeros acercamientos, aunque sin pegada. Fue, en cambio, el Tenerife quien encendió las alarmas en un córner que se marchó alto por centímetros. Durante el primer cuarto de hora, las visitantes encontraron espacios y obligaron a Nanclares a estar atenta.

La respuesta del Athletic llegó con una jugada que levantó al público de sus asientos en el 29'. Campos, tras un regate a la portera, se quedó sola frente al gol, pero la defensa canaria apareció providencial para negarle el primero. La réplica inmediata la puso el Tenerife, con Aithiara enviando a las nubes una ocasión clarísima. El tramo final del primer acto se volvió bronco, con la afición reclamando un penalti sobre Agote que la árbitra, Elena Peláez, desestimó.

En el segundo tiempo, Lerga movió ficha: Vilariño entró por Ohiana y Landaluze relevó a la capitana Bibi. Los cambios refrescaron en ataque, pero fue el Tenerife el que salió más enchufado, castigando a la contra y generando varias ocasiones que pudieron abrir el marcador. La velocidad de Ouzraoui y la movilidad de Amani fueron un quebradero de cabeza constante para la zaga bilbaína. El larguero en el minuto 83, tras un cabezazo que desvió Nanclares, fue la mejor prueba de que el Athletic acababa el partido sufriendo más de la cuenta.

Aun así, las leonas también rozaron el gol. Nerea Nevado, tras un gran desborde de Vilariño, tuvo en botas en 1-0 en el 71', pero su disparo salió desviado. Fue la ocasión más clara de un Athletic que, pese a intentarlo hasta el descuento con los cambios de Amezaga, Valero y Sanadri, nunca encontró la chispa final.

El pitido definitivo dejó un 0-0 que sabe amargo. Lerga, que afronta el reto de consolidar al Athletic en la zona alta tras el cuarto puesto del curso pasado, debuta con un empate que muestra que al equipo le falta por el momento contundencia ofensiva, pero también que tiene en la portera Nanclares una garantía de seguridad.

En Lezama se marcharon con el sabor de un punto trabajado, aunque sólo sea el principio, las sensaciones invitan a pensar que habrá que dar un paso más si las rojiblancas quieren repetir la notable campaña anterior.