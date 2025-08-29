Javi Lerga: «Empezar en casa, con nuestra gente, es un aliciente importante»

Aitor Echevarría Viernes, 29 de agosto 2025, 13:29 Comenta Compartir

El Athletic femenino inicia este sábado (12:00, Lezama) una nueva temporada en la Liga F. Al frente estará por primera vez en un partido oficial, Javi Lerga, técnico navarro que este viernes ofreció su primera rueda de prensa previa a la competición. Consciente de la exigencia y la tradición del club rojiblanco, el entrenador transmitió un mensaje claro: ilusión, confianza en la plantilla y ambición de ser protagonistas en el juego.

«Muchísima ilusión, ya conocía al Athletic y es un momento especial. Empezar en casa, con nuestra gente, es un aliciente importante», destacó. El entrenador subrayó además que la plantilla «ya tiene un bagaje competitivo y no es un equipo conformista», pese a los contratiempos que han marcado la pretemporada en forma de lesiones. «Eso nos ha servido para ver de qué pasta está hecho este equipo», añadió.

La enfermería ha condicionado la preparación, aunque también ha abierto la puerta a jugadoras del filial. «Las bajas nos han permitido conocer más a fondo a futbolistas jóvenes. Tenemos un equipo dinámico, versátil y con ganas de ser protagonista con balón. Estas siete semanas nos han servido para conocernos mejor», explicó Lerga, que quiso mandar un mensaje de apoyo a Clara Pinedo, una de las ausencias destacadas. «Lo importante ahora es su recuperación. Es una jugadora muy importante, pero contamos con una plantilla amplia para suplir su baja», destacó.

Estreno liguero

Sobre el partido de mañana, el técnico advirtió del potencial del rival: «El Tenerife es un equipo versátil, sabemos que será un partido difícil». También se refirió al calendario, «complicado, pero que no controlamos», y al nivel creciente de la Liga F: «Cada vez hay más equipos competitivos, el nivel de la liga está aumentando y el fútbol femenino está más preparado».

Aun así, Lerga tiene claro el plan, ir paso a paso. «Mi primer objetivo de la temporada es mañana. Somos conscientes de lo que viene haciendo el equipo y estamos listos para seguir en esa dinámica», remató.

El estreno en Lezama será, por tanto, el primer examen para un Athletic que busca iniciar con fuerza una temporada ilusionante y demostrar desde el inicio que quiere estar entre los conjuntos protagonistas del campeonato, y a poder ser igualar, si no mejorar, lo conseguido la pasada campaña.