Los goles de Irene Oguiza y Daniela Agote que mantienen al Athletic en la pelea por la Champions

El Athletic no se baja del tren de la Champions y mantiene intactas sus esperanzas europeas gracias a los tres puntos conseguidos ante el Costa ... Adeje Tenerife en San Mamés. Irene Oguiza y Daniela Agote, ambas a la salida de dos saques de esquina, pusieron los goles recién comenzada la segunda mitad tras unos iniciales 45 minutos espesos.

Todo cambio tras el paso por vestuarios. El Athletic salió en tromba, sabedor de la momentánea victoria del Atlético, su rival por la tercera plaza europea, en el campo del Levante (al final el combinado valenciano igualó el partido). Oguiza consiguió el primero a los 49 minutos tras aprovechar un centro de Nerea Nevado, que había botado un saque de esquina en corto con Daniela Agote. La capitana remató dentro del área pequeña y logró su cuarta diana del curso, la decimocuarta con la elástica rojiblanca en los 89 partidos que ha disputado la centrocampista de Durango.

🔝 Daniela Agote puso en pie a La Catedral



🖥️ No pierdas detalle en @DAZN_ES#LigaF | #AthleticUDTenerife pic.twitter.com/IOUmrBJ9LP — Liga F (@LigaF_oficial) April 27, 2025

Solo seis minutos después sería Agote quien pusiera tierra de por medio en La Catedral en otra diana que brotó de la pizarra de David Aznar. Noelia Ramos, la guardameta del Tenerife, no acertó a la hora de despejar el centro-chut de la canterana. La jugada nació de un nuevo saque de esquina botado en corto entre la de Castro y Nerea Nevado, que en el día de su 24º cumpleaños repartió dos asistencias. La lateral de Santurtzi está rubricando una fantástica temporada.

Tanto Oguiza como Agote se estrenaron como goleadoras en San Mamés. «Cuando he visto el balón entrar... ¡No me lo creía! Siempre he soñado poder jugar en San Mamés y aportar aportar con un gol supone una alegría inmensa», ha valorado Agote en rueda de prensa. Le acompañó Oguiza frente a los micrófonos: «Hemos dado un paso adelante. Estamos en una posición muy bonita y hay que ir a por la victoria ante el Atlético».