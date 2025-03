David Aznar regatea al hablar de su renovación con el Athletic: «He aprendido mucho de Valverde»

Carlos Nieto Lezama Sábado, 8 de marzo 2025, 13:27 Comenta Compartir

David Aznar, como su homólogo en la sección masculina, no quiere hablar todavía de su renovación como entrenador del Athletic. «He aprendido mucho de Ernesto, ... no es el momento», ha lanzado entre risas para regatear a la pregunta de la Prensa. El de Talavera de la Reina, eso sí, no ha ocultado que «me siento feliz». «Nunca lo he escondido, me han tratado siempre muy bien. Estoy muy contento con el grupo de jugadoras que tengo. Ahora hay que estar pendiente del equipo», ha añadido.

Y el equipo tiene un partido este domingo (12 horas) ante un rival directo inesperado como el Granada, la «gran sorpresa de la temporada». El conjunto nazarí es sexto con 33 puntos, a solo dos de un Athletic cuarto que perdió la tercera plaza al caer en San Mamés ante el Real Madrid. El bloque blancó remontó en La Catedral y perder «siempre duele, pero cada vez nos encontramos más a gusto y en esta recta final hay que intentar no descolgarse de los puestos de arriba». 🗣️ @davidaznarcoach, #GranadaAthletic partidaren atarikoan👇



"Me gusta que no normalicen perder y que quieran ganar a todos las rivales"



"Partida zaila espero dugu. Gure bertsiorik onena atera beharko dugu hiru puntuak lortzeko"#AthleticClubFem 🦁 pic.twitter.com/lXmtZgTz49 — Athletic Club (@AthleticClubFem) March 8, 2025 El Athletic se desplaza a Granada para disputar «un partido difícil, aquí nos costó muchísimo ganarles porque se nos puso cuesta arriba con un gol en contra», ha valorado Aznar. «Hay que darle mucho mérito a Arturo Ruiz -entrenador del equipo andaluz- y a unas jugadoras que no destacaron tanto la temporada pasada». De hecho, el Granada se salvó hace un año del descenso en la última jornada y ahora, en su segundo año en la élite, está en la pelea por el tercer puesto. El Atlético es tercero con 37 puntos, dos más que el Athletic, que a su vez saca otros dos a la Real Sociedad y al propio Granada. Uno menos tiene el Tenerife, el último aspirante al tercer puesto que dará acceso a comoeticion europea. «Nadie va a hacer diez partidos perfectos, la sensación es de una igualdad tremenda. Va a ser difícil ganar diez partidos, el que a tener el premio es el que más rápido se reconecte con la competición. Hay muchos partidos directos entre nosotras», ha explicado Aznar, que no podrá contar con un importante número de jugadoras. 📋 DEIALDIA I CONVOCATORIA



Honako hauek dira biharko #GranadaAthletic partidarako zerrendan sartu diren 1️⃣8️⃣ jokalariak.#AthleticClubFem 🦁 pic.twitter.com/lu47Uv6EeD — Athletic Club (@AthleticClubFem) March 8, 2025 «Necesitamos refuerzos, estamos esperando a que lleguen. Tenemos la ausencia de Valero por acumulación de tarjetas. A Clara (Pinedo) nos va a costar recuperar y Oguiza está ultimando sus preparativo, ojalá la próxima semana podamos recuperar caras nuevas», ha dicho el técnico. Esta última, la capitana, ha entrenado a alta intensidad este sábado y está muy cerca de dejar atrás la fascistas plantar que sufre desde finales de año. Respecto a Pinedo, se lesionó en plena concentración con la sub'23 española en el isquio derecho. Además, Aznar tiene las ausencias de Bibi, Unzué, Itxaso, Estefa, todas ellas de larga duración, y Peke, que se incorporó al trabajo hace un mes tras regresar de su baja por maternidad. Ante este carrusel de bajad el entrenador toledano ha recurrido al filial. «Estamos sobreviviendo con Vilariño, Agote, Claudia Fernández, Gurtubay... Hay que darle mucho mérito a que jugadoras que están pisando por primera vez la élite se metan en una dinámica tan exigente como la nuestra. No es fácil meter jugadoras jóvenes porque nos estamos jugando muchos puntos», ha añadido. Convocatoria La convocatoria para medirse al Granada en su Ciudad Deportiva la forman las siguientes 18 jugadoras: Quiñones, Nanclares; Maddi, Landaluze, Gara, Nerea Nevado, Elexpuru; Baños, Zubieta, Ortega, Fernábdez, Gurtubay; Nahikari, Azkona, Amezaga, Zugasti, Vilariño y Agote. Cuatro de ellas tienen ficha del filial.

