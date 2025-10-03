El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Javi Lerga, durante un entrenamiento en Lezama. Athletic
Atlético-Athletic (sábado, 12 horas)

«Es cuestión de tiempo que llegue una victoria», lanza Javi Lerga antes de visitar al Atlético

El técnico del Athletic, asomado al descenso tras no conseguir un triunfo en las primeras cinco jornadas, dice que sus jugadoras «están haciendo las cosas bien y aprendiendo otras cosas»

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Lezama

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:23

El Athletic visita este sábado (12 horas, Alcalá de Henares) al Atlético, uno de los equipos más fuertes de la competición y el que fuera ... su rival por la tercera plaza hace unos meses. Ahora la situación es bien distinta, con el conjunto bilbaíno asomado al descenso -llegó a ser colista tras la tercera jornada- tras no conseguir ninguna victoria en las cinco primeras fechas y las colchoneras a solo dos puntos del líder, el Barcelona. Las de Víctor Martín han ganado cuatro partidos y empatado otro.

