«Es cuestión de tiempo que llegue una victoria», lanza Javi Lerga antes de visitar al Atlético

El Athletic visita este sábado (12 horas, Alcalá de Henares) al Atlético, uno de los equipos más fuertes de la competición y el que fuera ... su rival por la tercera plaza hace unos meses. Ahora la situación es bien distinta, con el conjunto bilbaíno asomado al descenso -llegó a ser colista tras la tercera jornada- tras no conseguir ninguna victoria en las cinco primeras fechas y las colchoneras a solo dos puntos del líder, el Barcelona. Las de Víctor Martín han ganado cuatro partidos y empatado otro.

«Es un equipo peligroso que aspira a estar arriba, será complicado porque tienen un juego muy vertical, pero trataremos de minimizar sus virtudes. Fiamma (cuatro tantos) está en un momento muy dulce», ha dicho Javi Lerga sobre su inmediato rival, un equipo que ha anotado 16 goles en cinco duelos, a más de tres de media frente a los dos encajados. Solo el Barça ha metido más (27) y el Tenerife recibido menos (cero). Las isleñas han empatado en tres ocasiones.

«Tenemos ganar de cambiar la dinámica. El espectador no ve el día a día, pero estamos haciendo muchas cosas bien y somos conscientes de cuando ganemos el equipo será moralmente otro», ha valorado el técnico sobre la situación. Tres puntos atesora el cuadro de Javi Lerga tras empatar en la primera jornada ante el Tenerife (0-0) y en las dos últimas fechas frente a Espanyol, ambos con empate a uno. Contra el conjunto catalán las rojiblancas aguantaron con una menos, situación inversa al domingo pasado ante el cuadro andaluz. Entre medias, el Athletic cayó ante el Barça en San Mamés (1-8) y Deportivo (1-0). «Ante el Sevilla hacemos media hora muy buena, tenemos el 2-0 y luego llega el mazazo. El equipo no está encontrando la senda del gol para ganar confianza y nos toca seguir insistiendo. Hay que mirar hacia adelante, el equipo está aprendiendo otras cosas», ha añadido.

El calendario no da respiro y las zurigorris se agarran a que ha sido un duro inicio para despegar en Liga, y es que tras el Atlético llegará otro duelo en La Catedral ante el Real Madrid (domingo 12 de octubre, 17 horas). Por el momento es el último confirmado en el coliseo bilbaíno. «Veo al equipo fuerte, unido, dando pasos y madurando. Es cuestión de tiempo que llegue una victoria pero somos conscientes de que en la élite prima la inmediatez. El trabajo que estamos haciendo se va a traducir en breve en una victoria», ha lanzado Lerga.

La candidatura de Uriarte

En cuanto a las bajas, no podrá contar con Bibi Schulze, que cumple su segundo partido de sanción tras ser expulsada ante el Espanyol, ni con Clara Pinedo y Patricia Zugasti, ambas con unas dolencias con las que conviene andar con cuidado. «Patri ha hecho una semana completa y llegará dentro de poco. Pinedo sigue su proceso, a ver si la recuperamos antes del parón». Zugasti tiene una lesión crónica en la rodilla (un desgaste en el cartílago) mientras que Pinedo se operó del hombro hace un mes. Ane Elexpuru, ausente la jornada pasada por molestias en la rodilla, puede reaparecer. Respecto a Irene Oguiza, olvida poco a poco su fascitis plantar. «Para noventa minutos todavía no está disponible, vamos poco a poco modulando las cargas», ha deslizado el míster.

Por otro lado, Lerga ha valorado positivamente el paso adelante de Jon Uriarte, que este jueves anunció que se presentará el próximo año a la reelección: «El anuncio es bueno para todos. Estoy agradecido por la confianza, tanto el presidente como la junta es muy cercana y están atentos de todos los equipos. El apoyo en momentos malos da tranquilidad a la plantilla».

Por último, el entrenador zurigorri se ha referido a polémica con la nueva tecnología en la Liga F, el Video Football Support. «Me gustaría mandar un mensaje de apoyo al colectivo arbitral. Ellas son las primeras que están sufriendo esa toma de decisiones, pero sentimos que no hay criterios claros y los partidos se demoran mucho. (La herramienta) requiere de un tiempo de adaptación y todos tenemos que poner de nuestra parte, y ese tipo de dinámicas tampoco hacen que tengamos suerte», ha explicado Lerga.