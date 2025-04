«Convivo con el dolor, es una lesión incierta, pero tengo que vivir con ello»

«No hay una cura como tal». «Se supone que va a más con el tiempo». «Para mi cabeza ha sido muy duro». Con estas ... declaraciones más de uno pensaría que renunciar sería la opción más directa. Patricia Zugasti (Riezu, Navarra, 2000) se niega. Sufre, por segunda vez en su todavía prematura carrera, una extraña lesión que le atormenta. «Es un desgaste en el cartílago de la rodilla, de tal forma que la rótula roza con el fémur. Ahora lo tengo en la derecha, pero cuando estaba en Osasuna me pasó en la izquierda. Surge por la mecánica de mi carrera», desarrolla con suma precisión la delantera del Athletic, que empieza a ver la luz al final del túnel o, al menos, adaptarse a una intermitente oscuridad.

«Es complicado. A veces te duele, otras no... Es muy dura en el día a día, pero ahora convivo con el dolor. No hay una cura como tal, así que si quiero jugar al fútbol, mi sueño, tengo que convivir con ello», explica la jugadora rojiblanca, que en la pasada jornada se estrenó como goleadora en la presente temporada. Su diana en la recta final, una sutil vaselina, salvó el empate ante al Madrid CFF y, sobre todo, mantuvo las aspiraciones de Champions del conjunto que dirige David Aznar.

Disputar competición europea el próximo curso pasa por sacar los tres puntos mañana (12 horas) ante el Tenerife en San Mamés, que se abrirá a la sección femenina por cuarta vez en lo que va de año. «Estamos muy agradecidas al club. Es un sueño jugar en este pedazo de estadio. Animamos a todo el mundo a venir porque necesitamos ese empujón, es importante que esto se llene», lanza ante EL CORREO en el mismo escenario del encuentro.

La conversación fluye mientras Zugasti desgrana lo que siente por sus problemas físicos. «Para mi cabeza ha sido muy duro. He probado con medicaciones, los médicos tienen inyecciones de ácido hialurónico, cosas para mejorar el rendimiento... Pero es muy difícil jugar si tienes dolores, si no estás al cien por cien no puedes dar tu mejor versión», asume. Habla una depredadora del área que llegó a Lezama en el verano de 2023 después de coleccionar goles de todos los colores en las filas de Osasuna, equipo al que llegó después de pasar por un puñado de canteras de Navarra porque «Osasuna había quitado el equipo femenino, no teníamos referentes». Ahora es una de ellas.

Los dolores empezaron a manifestarse en noviembre, precisamente los días previos a viajar a Tenerife y medirse al inmediato rival del Athletic. Desde entonces «no he tenido continuidad en los entrenamientos y no he llegado a los partidos que hubiera querido, pero en este tramo final estoy bastante bien, vamos controlando el dolor con ejercicios de gimnasio y campo», dice mientras trata de ocultar una ligera cojera fruto de la enésima paliza que se ha dado en Lezama horas atrás.

- ¿Es difícil encontrar respuesta?

- Claro. Es una lesión tan incierta... Te rompes el cruzado y te operas de los ligamentos. Te rompes el isquio y paras unos meses... Lo mío era: 'Vamos a parar a ver si se va el dolor'. Y no mejoraba, no mejoraba... Probamos esas inyecciones, y tampoco se ha ido del todo. Es algo, además, que se supone que va a más con el tiempo. Pero puede ir cambiando y que se vaya el dolor. (Zugasti se ha visto incluso obligada a cambiar su manera de correr.)

«Ayudar a las personas»

La charla avanza para hablar de cosas más agradables. Por ejemplo, de su llegada al Athletic. «Todos los años con Osasuna rocé el ascenso. Metí muchos goles y contaba con los minutos y el protagonismo necesario para que un día me llegase la oportunidad de un club grande como el Athletic. He encontrado unas condiciones para poder vivir del fútbol como siempre he soñado», se felicita. Recuerda su primer día en Lezama «con mucha ilusión» y reconoce que la adaptación fue sencilla «porque hay muchas navarras por aquí con las que había jugado antes».

Está cerca de acabar el segundo de los tres años que firmó con Ibaigane, pero por el momento se centra en terminar de la mejor manera el curso actual. «Ahora miro el ahora. Después habrá que ver cómo lo ve el club, cómo lo veo yo, valorar todo y ver cómo nos podemos ayudar mutuamente», responde con madurez una jugadora que la pasada campaña hizo seis goles, incluido un 'hat- trick' al Levante Las Planas, hoy Badalona-. «El último punto en Madrid fue un buen punto. El Madrid CFF plantó cara y es muy díficil cuando se nos ponen por delante. Ahora toca ganar al Tenerife porque si no no sirve de nada el partido con el Atlético -domingo 4-. ¿Por qué no vamos a pelar por la Champions?», ambiciona.

Patricia Zugasti también piensa en su futuro post-fútbol. Ha terminado un grado en Integración Social y ahora se encuentra inmersa en la carrera de Psicología. «Voy por el segundo curso, cogiendo asignaturas... Siempre me ha gustado ayudar a las personas».