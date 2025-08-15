Bibiane Schulze recibe el alta médica casi un año después de su grave lesión de rodilla La rojiblanca está lista para volver a los terrenos de juego con el inicio de la temporada

Buenas noticias para Bibiane Schulze y el Athletic. La defensa rojiblanca está lista para volver a los terrenos de juego después de estar once meses en el dique seco por culpa de la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que sufrió a comienzos de la temporada pasada.

El Athletic ha confirmado que su jugadora ha recibido el alta médica y está lista para volver a los entrenamientos. Schulze se lesionó gravemente de la rodilla en un entrenamiento cuando solo había disputado las dos primeras jornadas de Liga. El 21 de octubre pasó por quirófano y su recuperación ha concluido en los últimos días.

'Bibi', que en esta pretemporada ha ido acumulando carga de trabajo de manera progresiva junto a sus compañeras, está a disposición de Javi Lerga desde este fin de semana. El equipo disputará mañana en el campo de Basarte en Amurrio (19:00 horas) la semifinal de la EH Kopa ante la SD Eibar.