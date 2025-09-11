El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bibi Schulze, Jugadora del Athletic, posando en San Mames Yvonne Iturgaiz

Bibi vuelve a parar por molestias en su rodilla derecha

El Athletic afrontará la tercera jornada de la Liga F ante el Deportivo Abanca sin su central

Aitor Echevarría

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:45

Bibiane Schulze no podrá vestirse de corto este fin de semana en Riazor (12.00 horas) frente al Deportivo Abanca en la tercera jornada de la Liga F. La central, que ya estuvo toda la pasada temporada en el dique seco por la grave lesión sufrida en su rodilla derecha, ha tenido que detener su progresión al ser sometida a una actuación médica en la misma articulación. El conjunto de Javi Lerga llega muy necesitado de puntos después del empate en la primera jornada ante el Tenerife y la abultada derrota ante el Barcelona en San Mamés.

La futbolista rojiblanca había regresado con fuerza al inicio de la Liga F, disputando como titular los dos primeros compromisos. Sin embargo, las molestias en la rodilla operada el 21 de octubre de 2024 -tras romperse el ligamento cruzado de manera fortuita en un entrenamiento- han obligado a frenar su dinámica.

El club rojiblanco informó de que la medida busca «amainar las molestias» y que su evolución general es positiva, aunque la futbolista tendrá que parar de manera puntual. Aunque su evolución está siendo positiva y se descarta una recaída grave, Bibi tendrá que esperar para volver a ayudar a sus compañeras en el césped.

El duelo en A Coruña se presenta exigente para las bilbaínas, que llegan con la obligación de sumar tres puntos si quieren empezar a asentarse en la lucha por los puestos europeos. Sin Bibi en el eje de la defensa, Lerga deberá reajustar su once para intentar mantener la solidez atrás frente a un Deportivo que también necesita sumar en casa, después de empezar la Liga F con dos empates.

