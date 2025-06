El banquillo del Athletic femenino cumple un mes sin entrenador

El Athletic femenino cumple hoy un mes sin entrenador. El pasado 20 de mayo, apenas dos días después de poner fin a la temporada ante ... el Barcelona, el club emitió un comunicado en el que informó de que David Aznar, técnico que rozó el pasado curso la clasificación europea, no dirigiría al equipo la próxima campaña. Un movimiento inesperado a tenor de las habituales declaraciones del toledano, quien expresaba sentirse como en casa y en disposición de continuar ligado a Lezama. Desde entonces, y tras barajar diversas opciones, el banquillo de la sección femenina aún sigue vacío.

El período ya ha superado los 28 días que pasaron en 2023 entre el adiós de Iraia Iturregi y la llegada del propio Aznar. Se marchaba una entrenadora pionera, la primera mujer en dirigir al Athletic, para ser la mano derecha de Bittor Llopis en el Basconia. El miércoles, la institución rojiblanca anunció la marcha de la de Loiu «en busca de nuevos retos» tras lograr el ascenso a Segunda Federación con el filial de Basauri. Aznar firmó por un curso y hace un año renovó por otro más. Después de una campaña ilusionante, la afición quedó sorprendida con el adiós del preparador castellano-manchego.

El Athletic finalizó cuarto y hasta la penúltima jornada rivalizó con el Atlético por la tercera plaza, la última que da acceso a la previa de la Champions. La joven plantilla, la de menor media de edad de todo el campeonato con apenas 24 años, estuvo cerca de lograr la proeza. Pero en el adiós de Aznar puede que pesara la tempranera eliminación en Copa a manos del Cacereño, de Segunda, a las primeras de cambio.

La parcela directiva que dirige Xabi Arrieta maneja dos nombres para relevar a Aznar. Por un lado, ha puesto la mirada en José Luis Sánchez Vera, entrenador de la Real Sociedad durante este último curso. Con la exjugadora y leyenda rojiblanca Erika Vázquez como segunda, el madrileño firmó procedente del Levante por el conjunto donostiarra hasta 2026, pero ambas partes anunciaron en abril la rotura del acuerdo por discrepancias. «Seguramente no haya sabido conectar con el equipo como me hubiera gustado», lanzó en su despedida, además de advertir que se estaba siendo «injusto con las jugadoras». No ha sido una temporada fácil para la Real, que un año antes había conseguido llegar a la final de Copa. Esta campaña el equipo fue séptimo.

Eder Maestre

La otra opción para el banquillo rojiblanco se antoja más complicada porque tiene contrato con su actual club. Se trata del vizcaíno Eder Maestre, que dirige al Tenerife, uno de los clásicos de la Liga F al que ha clasificado sexto este curso. Natural de Zalla, a sus 38 años le llegó el pasado verano la gran oportunidad tras recorrer buena parte de la geografía vasca tanto en los banquillos como en los despachos. Comenzó su carrera como entrenador a los 17 años pasando por todas las categorías de fútbol base en el club de su pueblo. En 2014 recaló en el Somorrostro Juvenil y de ahí saltó al puesto de director de metodología del Eibar.

En 2016 alternó la dirección deportiva y técnica del Zalla durante dos campañas. Luego desempeñó la labor de director técnico de fútbol base del Sestao entre 2018 y 2021. En el verano de este último año, Maestre se enroló en el 'staff' de la Real Sociedad como segundo entrenador de Natalia Arroyo. Durante su estancia en el club donostiarra, el equipo alcanzó la segunda posición en el curso 2021-2022. Ahora figura en la agenda de los posibles preparadores del Athletic.