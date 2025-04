El Athletic suma un punto que sabe a poco

Anxo Táboas Sábado, 19 de abril 2025, 19:40 Comenta Compartir

El Athletic, que había ganado sus seis partidos previos a domicilio, vio ayer frenada ante el Madrid CFF una excelsa racha liguera como visitante que se mantenía desde diciembre. Logró un empate a última hora gracias al bautismo goleador esta temporada de Patri Zugasti. Un punto que sabe a poco en la carrera por la Champions porque ahora mismo está tres puntos por detrás del Atlético. El viento condicionó un encuentro con pocas ocasiones en el que el conjunto vizcaíno tuvo que neutralizar el tanto de Andonova.

Madrid CFF Paola Ulloa; Cometti, Mendoza, Villafañe; Alba Ruiz, Esther, Hildur (Bonsegundo, min. 76), Poljak; Andonova, Nautnes (Bárbara, min. 80) y Marcetto (Cris Librán, min. 61) 1 - 1 Athletic Nanclares; Elexpuru, Maddi, Landaluce, Nerea Nevado; Baños, Zubieta (Patri Zugasti, min. 76); Sara Ortega, Oguiza (Valero, min. 46), Nahikari (Agote, min. 76).; y Azkona (Amezaga, min. 61). Goles 1-0 Andonova (min. 62). 1-1 Patri Zugasti (min. 83).

Árbitra Peláez Arnillas (Comité castellano y leonés). Amonestó con tarjeta amarilla a las jugadoras locales Esther, Marcetto, Andonova y Paola Ulloa y a las visitantes Azkona y Sara Ortega.

Empezó con mucho brío y acumulando la posesión de la pelota el cuadro bilbaíno, que no tardó en poner el primer envío peligroso al área. Sin embargo, el centro de Nerea Nevado desde el carril izquierdo no lo pudo rematar Azkona, obstaculizada por dos rivales en el corazón del área. Las pupilas de David Aznar adelantaron mucho la línea de presión y prácticamente situaron a la defensa en la divisoria, dejando muchos metros a la espalda de la zaga. No estuvo preciso el Madrid en los envíos en largo para sacar provecho de esos espacios.

Camino del ecuador del primer acto, un saque de banda permitió al conjunto blanco pisar el área de Nanclares con peligro después de que Nautnes superara a Landaluce por el costado derecho. El centro de la jugadora noruega lo atajó con seguridad la cancerbera del Athletic en el primer palo ante la presencia amenazante de dos atacantes en el área pequeña. A la media hora volvió Nautnes a sembrar la incertidumbre en la defensa del cuadro bilbaíno. Ganó espacio a la espalda y su remate con la pierna diestra acabó en saque de esquina. En el córner consiguiente la propia delantera nórdica cabeceó el esférico algo desviado.

La respuesta del Athletic, después de muchos minutos sin amenazar la portería de Paola Ulloa, llegó por el sector izquierdo. Allí pujó por la pelota Azkona, que se la llevó por insistencia y la envió al área. Oguiza, en buena posición, se entretuvo en exceso y posibilitó que Villafañe bloqueara su remate, que acabó en un saque de esquina que Landaluce, algo desequilibrada en el salto, no pudo cabecear a puerta.

La mejor ocasión del primer acto la firmó el elenco de David Aznar a los 42 minutos. Sara Ortega progresó por el flanco derecho y puso un centro atrás desde la línea de fondo. Elexpuru no acertó a conectar el remate. Sí Naikari, cuyo golpeo se marchó muy cerca del palo derecho de la portería de la escuadra madrileña. Ya en el tiempo suplementario del primer período, la jugadora local Esther, después de un robo a Zubieta, trató de sorprender a Nanclares con un tiro lejano, aunque el golpeo, excesivamente centrado. no inquietó a la portera mirandesa.

Revulsivo en ataque

Valero fue la novedad en el conjunto rojiblanco de cara al segundo acto, ocupando la vacante de Oguiza. Nautnes, toda una pesadilla para el Athletic, abrió el segundo tiempo ganándole la partida a Landaluce y Maddi y conectando un remate raso que se perdió cerca del palo izquierdo de la meta de Nanclares. Superada la hora de juego, el Madrid CFF se adelantó con gol de Andonova.

Con Amezaga por Azkona desde minutos antes sobre el terreno de juego, el cuadro de Aznar buscó la reacción y Landaluce, con un remate de espuela, intentó el más difícil todavía para superar la salida a destiempo de Paola Ulloa. Patri Zugasti y Agote fueron los últimos revulsivos del Athletic. Precisamente Zugasti firmó el empate con una volea en el área. Tras un despeje en largo de un saque de esquina, Elexpuru había colgado un balón que Valero ganó de cabeza y que la pamplonesa convirtió en su primera diana de esta temporada.

