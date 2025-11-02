El Athletic sigue sin conocer la victoria

Al Athletic se le sigue resistiendo la victoria. Transcurridas las primeras nueve jornadas ligueras, Javier Lerga aún no sabe lo que es ganar con el ... conjunto rojiblanco. Las leonas no fueron capaces de vencer en Lezama a un DUX Logroño que está en descenso con solo un punto menos y que tampoco ha saboreado ningún triunfo esta temporada. Ambas escuadras firmaron un encuentro muy plano, sin apenas ocasiones, que concluyó con el resultado gafas (0-0). La crisis del equipo femenino es cada vez más evidente, solo un punto por encima del descenso y ya distanciado a doce puntos de posiciones europeas.

Athletic Club Nanclares; Elexpuru, Landaluze, Bibi, Nevado; Oguiza (Valero, min. 60), Zubieta (Pinedo, min. 73); Amezaga (Campos, min. 86), Ortega, Vilariño (Agote, min. 60); Azkona (Zugasti, min. 73). 0 - 0 DUX Logroño Chelsea; Comfort, Rebeca,Marta, Castro, Annelie; Morcillo (Velazco, min. 77), Falfán, Isina; Partido (Asenjo, min. 55),Congo (Mawete, min. 55). ÁRBITRO Lorena Del Mar Trujillano amonestó a las visitantes Partido (min. 33), Isina (min. 60) y Marta (min. 64).

INCIDENCIAS 672 espectadores en Lezama.

Javier Lerga tan solo realizó tres modificaciones respecto al último once titular que registró un insuficiente empate ante el Alhama ElPozo (0-0). Mantuvo la defensa íntegra y decidió introducir a Irene Oguiza, Sara Ortega y Maitane Vilariño por Leire Baños, Maite Valero y Daniela Agote. En todo el primer tiempo, apenas fue capaz de producir ocasiones de peligro. Chelsea Ashurt no tuvo trabajo durante los primeros 45 minutos por mucho que fuera el Athletic quien llevase la manija en cuanto a posesión se refiere.

El cuadro rojiblanco ejercía el mando en el juego, manejando la pelota prácticamente a su antojo y tratando de aproximarse a la portería contraria. Desde luego, era el Athletic quien buscaba con más insistencia romper el marcador inicial, frente a un DUX Logroño agazapado, que parecía cómodo con el 0-0. Aún así, el conjunto rojiblanco no conseguía hacer daño a su rival, en un encuentro muy plano, con poco ritmo, en el que los más de 600 asistentes a las gradas de Lezama no tuvieron oportunidad de levantarse de sus asientos. No ocurrió nada reseñable.

En el segundo tiempo, el guion siguió siendo el mismo. Ambas escuadras tenían claro cuál era su papel. El Athletic dominaba el partido, pero chocaba constantemente ante el muro riojano. El DUX Logroño se dedicaba defender con uñas y dientes, tratando de aprovechar algún contraataque para ponerse por delante. De hecho, así dispusieron de la ocasión más clara del partido hasta ese momento. Cumplida la hora de choque, en una rápida transición, Isina pudo batir a Nanclares, que permaneció concentrada para salvar a las suyas.

Posible penalti

Acto seguido, el Athletic respondió con un disparo potente desde la frontal del área de Maite Zubieta, quien obligó a intervenir a la meta inglesa, que rechazó el remate a córner como buenamente pudo. El partido, en un momento de efervescencia, ganó mucha emoción. Aunque fue el DUX Logroño quien protagonizó las ocasiones más claras. Falfán realizó un disparo que rozó el poste y Mawete le dejó en bandeja el tanto a Asenjo en otro contraataque, aunque la atacante no pudo rematar cómoda. Después, la recién incorporada Zugasti estrelló el esférico en el palo.

En el tramo final, el Athletic temió por un posible penalti que la colegiada revisó en el monitor y decidió no pitar. Pese a mover el avispero y cambiar prácticamente todo el frente del ataque, Javier Lerga no logró que su equipo tuviera la mordiente necesaria para marcar. Fueron inofensivas, por lo que el empate a cero final fue inevitable. De este modo, las rojiblancas encadenan su segunda jornada consecutiva sin ver puerta. Aunque lo más preocupante es que no conocen la victoria esta temporada, después de que hayan transcurrido ya nueve jornadas ligueras. El Athletic tiene ahora ocho puntos menos que la campaña pasada a estas alturas.