Urgente Retenciones en la A-8 en Ontón tras el cierre de los dos carriles sentido Bilbao
El Athletic aún no ha sido capaz de lograr ninguna victoria esta temporada. Athletic Club
Liga F

El Athletic sigue sin conocer la victoria

Athletic Club 0-0 DUX Logroño ·

El conjunto rojiblanco lleva cabo un partido muy plano ante el DUX Logroño y no pasa de un insuficiente empate a cero

Peru Olazabal

Lezama

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

Al Athletic se le sigue resistiendo la victoria. Transcurridas las primeras nueve jornadas ligueras, Javier Lerga aún no sabe lo que es ganar con el ... conjunto rojiblanco. Las leonas no fueron capaces de vencer en Lezama a un DUX Logroño que está en descenso con solo un punto menos y que tampoco ha saboreado ningún triunfo esta temporada. Ambas escuadras firmaron un encuentro muy plano, sin apenas ocasiones, que concluyó con el resultado gafas (0-0). La crisis del equipo femenino es cada vez más evidente, solo un punto por encima del descenso y ya distanciado a doce puntos de posiciones europeas.

