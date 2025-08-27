El Athletic tiene «un espíritu muy ambicioso y competitivo»

La portera Olatz Santana y la delantera Ana Campos, nuevas jugadoras rojiblancas, elogian la acogida que han tenido en el club y se muestran optimistas ante esta temporada

La Liga Femenina arranca este fin de semana y el Athletic recibirá este sábado, a las 12.00 horas, al UD Tenerife, en Lezama, donde este miércoles se han presentado en rueda de prensa dos nuevas jugadoras: la portera Olatz Santana, de 28 años y natural de Hernani, procedente de la Real Sociedad, y la delantera Ane Campos, de 26 años y de Getaria, que ha llegado desde el Eibar. Ambas coinciden en el positivo ambiente que se vive dentro del equipo rojiblanco y esperan realizar una buena temporada.

Ane Campos ha indicado que «con el equipo me he sentido muy bien, adaptándome con el entrenador y todo el staff porque para mí todo es nuevo. Las sensaciones son buenas, que este fin de semana y todos los puntos se queden en casa». La guardameta Olatz Santana ha señalado que «vengo a un sitio donde la competencia es muy grande, Adriana es internacional. Yo vengo a hacernos cada día mejor, tanto yo como ella, para cuando el equipo así lo necesite».

«El equipo ha ido poco a poco creciendo, no hemos sido el mismo equipo durante la temporada. Las sensaciones son muy buenas. Estamos en proceso de crecimiento todos los partidos y hasta final de temporada. Estamos en buena dinámica. Los entrenamientos son intensos, increíbles. Estamos con muchas ganas de empezar en Lezama y la semana siguiente en San Mamés (contra el Barcelona)», ha expresado Ane Campos.

La atacante ha dicho que su objetivo es «aportar al equipo en cada partido lo que necesite, con goles, asistencias. Me gustaría meter goles, ese es mi objetivo individual. Ganar todos los partidos, tener títulos con el Athletic, llegar lo más alto posible en la clasificación». También ha destacado que «ya cuando llegué el primer día, el ambiente era increíble, la adaptación ha sido súper fácil, tanto del staff como en las instalaciones y con todo el mundo. Creo que vamos a ser el equipo más joven de la Liga. y eso dice mucho».

«Lo más arriba»

En el plano general, Olatz Santana ha resaltado que «el Athletic tiene un espíritu muy, muy ambicioso y muy competitivo. Hay que estar lo más arriba posible». Ambas han agregado que ya sabían que había buen ambiente en el seno del equipo. Sobre el Tenerife, han apuntado que ha tenido bajas pero «también ha fichado muy bien. Nosotras tenemos que mirarnos a nosotras mismas y confiar en nuestro juego».

Para el curso que arrancará este fin de semana, el Athletic Club ha puesto a la venta, a un precio de 45 euros el Abono Athletic Club Femenino para poder disfrutar de todos los encuentros de la Liga Femenina que las leonas disputen en casa.