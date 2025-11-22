El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Las jugadoras del Athletic y del Granada pelean por la posición a la salida de un córner A. C.

El Athletic encuentra la buena onda

Las rojiblancas goleanen Granada con un'hat-trick' de Azkona, suman siete de los últimos nueve puntosy ya miran arriba

Toni Gutiérrez

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:00

Comenta

A la sexta fue la vencida. Después de cinco salidas infructuosas, incluida la del mazazo del gol a última hora en el derbi ante la ... Real Sociedad de la semana pasada, el Athletic completó un gran partido y logró el primer triunfo a domicilio en la actual temporada. Su víctima fue un Granada que se hizo el harakiri, con fallos groseros que la escuadra bilbaína supo rentabilizar, sobre todo con el oportunismo de Azkona, que firmó su primer triplete en el fútbol profesional para guiar a su equipo hacia la segunda victoria liguera, con la que supera en la clasificación a su rival en la matinal de ayer. Agote y Zubieta completaron una goleada que debe servir de punto de inflexión para el elenco de Javi Lerga, que hasta la fecha acumulaba más buenas sensaciones que puntos.

