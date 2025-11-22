El Athletic encuentra la buena onda

A la sexta fue la vencida. Después de cinco salidas infructuosas, incluida la del mazazo del gol a última hora en el derbi ante la ... Real Sociedad de la semana pasada, el Athletic completó un gran partido y logró el primer triunfo a domicilio en la actual temporada. Su víctima fue un Granada que se hizo el harakiri, con fallos groseros que la escuadra bilbaína supo rentabilizar, sobre todo con el oportunismo de Azkona, que firmó su primer triplete en el fútbol profesional para guiar a su equipo hacia la segunda victoria liguera, con la que supera en la clasificación a su rival en la matinal de ayer. Agote y Zubieta completaron una goleada que debe servir de punto de inflexión para el elenco de Javi Lerga, que hasta la fecha acumulaba más buenas sensaciones que puntos.

Granada Laura Sánchez; Postigo, Yoli (Jujuba, min. 46), Alba Pérez, Manoly (Blanca, min. 67); Miku (Laupstad, min. 80); Laura Pérez, Lauri, Ari Mingueza, Clara (Leles, min. 46); y Keefe. 1 - 5 Athletic Nanclares; Elexpuru, Landaluce, Bibi, Nerea Nevado; Zubieta, Oguiza (Baños, min. 59); Sara Ortega (Eider, min. 87), Clara Pinedo (Maitane Vilariño, min. 87), Agote (Valero, min. 80); y Azkona (Campos, min. 80). Goles 0-1 Azkona (min. 11). 0-2 Azkona (min. 29). 1-2 Manoly (min. 45). 1-3 Agote (min. 56). 1-4 Azkona (min. 74). 1-5 Zubieta (min. 96).

Árbitra Planes Terol (Comité murciano). Expulsó a la jugadora local Jujuba (min. 83). Amonestó con tarjeta amarilla a lass jugadoras locales Laura Pérez, Lauri y Manoly, y a las visitantes Oguiza y Baños.

Aún estaban las protagonistas estudiándose cuando el conjunto bilbaíno, que presentaba la única novedad de Azkona en lugar de Campos con respecto al derbi, se encontró con un regalo inesperado. Un balón intrascendente retrasado por Miku hacia su portera lo transformó la cancerbera Laura Sánchez, con un golpeo que era sencillo, en un fallo que Clara Pinedo, atenta en la presión, no desaprovechó. Cedió la pelota a su derecha a Azkona, que anotó con comodidad el 1-0. Se jugaba el minuto once.

El gol dio confianza a las pupilas de Lerga y sembró dudas en el cuadro andaluz, tímido e impreciso con el balón ante la buena presión de un Athletic que quiso aprovechar su buen momento en el encuentro para dejar más encarrilado el triunfo. Del Granada poco se supo en ataque, incapaz de superar el entramado defensivo del cuadro visitante. Sin embargo, en su primer córner, camino de la media hora, pudo lograr el empate con un cabezazo de Yoli, que atacó la pelota en el primer palo y peinó hacia el segundo. Por fortuna para las jugadoras de Lerga, la pelota no cogió la dirección adecuada.

La réplica del Athletic hizo subir el 0-2 al marcador poco antes del minuto 30. A una buena incursión de Azkona por la derecha, que casi ganó la línea de fondo, le dio continuidad Agote, que cedió la pelota atrás a Sara Ortega. La jugadora riojana puso un centro de primeras que Azkona cabeceó frente a Laura Sánchez. La portera del conjunto anfitrión despejó el balón como pudo, aunque la propia Azkona remachó el cuero suelto sobre la línea de gol.

Expulsión y descuento

El Granada redujo distancias al final del descanso pero el Athletic volvió a golpear después del intermedio, con Elexpuru como protagonista de las dos primeras acciones. En la inicial, tras tirar un caño a una rival, pugnó por un balón que acabó rematando alto Sara Ortega. En la segunda, puso un centro desde la derecha que la zaga local despejó defectuosamente. Agote recogió el balón suelto y Laura Sánchez, pese a su buena estirada, no tuvo la destreza de despejar adecuadamente un remate que se convirtió en el 1-3.

Oguiza, amonestada, no tardó en dejar su plaza a Baños, que vio la tarjeta amarilla nada más entrar al terreno de juego. No tardó en llegar el 1-4, firmado por Azkona, que completó así su triplete. En boca de gol, no perdonó la jugadora navarra el enésimo error del conjunto de Ferreras, que había hecho un estéril triple cambio en el intermedio. Poca trascendencia, con todo decidido, tuvo la expulsión de la jugadora local Jujuba en un lance que la colegiada Planes Terol revisó en el monitor a instancia del Athletic, ni los más de trece minutos de tiempo añadido, en los que la escuadra bilbaína completó la goleada.