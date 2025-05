La alemana Bibi renueva con el Athletic hasta 2027

Una de las grandes incógnitas en el Athletic queda resuelta. Bibi Schulze, central alemana y medallista olímpica en París, renueva hasta 2027 y prolonga dos ... temporadas un contrato que vencía el próximo mes. La jugadora se encuentra en la fase final de la recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió tras la segunda jornada de Liga.

David Aznar, que la semana pasada anunció su marcha tras dos campañas exitosas, se frotaba las manos a principios de curso con el nivel ofrecido por Bibi. La internacional germana había completado su segundo año en el primer equipo rojiblanco a buen nivel, y en verano confirmó su gran momento con el bronce olímpico en la capital francesa. La Alemania de Bibi conquistó la medalla tras ganar a España en el partido por el tercer y cuarto puesto en un torneo en el que se impuso Estados Unidos, verdugo del equipo teutón tanto en semifinales como en la fase de grupos.

Sin embargo, todo se torció a las primeras de cambio. Titularísima, Bibi lideró a la zaga rojiblanca en los triunfos ante el Levante (0-1) y Granada (2-1) en las dos primeras jornadas. Pero en un entrenamiento previo al duelo contra el Real Madrid su rodilla hizo crack en Lezama. Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. La peor de las lesiones. Adiós a toda la temporada. El gran rendimiento defensivo del Athletic, con las Maddi, Landaluze o la improvisada central Leire Baños, además de actrices secundarias como Gara, logró que no se echara demasiado de menos a una Bibi que desde entonces ha trabajado sin descanso pensando en su vuelta a los terrenos de juego.

Nacida en Bad Soden, municipio a las afueras de Frankfurt, Bibi se formó en el equipo de la gran ciudad alemana hasta que en 2019 fichó por el Athletic, que la incorporó a su filial. Los orígenes vascos de su madre, además de una infancia a caballo entre Bilbao, Lekeitio y Frankfurt -a donde sus padres se tuvieron que mudar por motivos laborales-, motivaron un fichaje que levantó polvareda en un sector de la afición, que consideraba que la directiva de Aitor Elizegi 'estiraba' la filosofía. La jugadora siempre se ha sentido una más. «Jugar en el Athletic era mi sueño y no pensé lo que pudiera decir la gente», declaró en una entrevista con EL CORREO en 2023.

«Los inicios fueron bastante complicados. Llegué de Frankfurt y no me esperaba lo que pasó. Yo también notaba esa presión. Al principio me costó jugar bien, estar al cien por cien... Luego con el apoyo del club, compañeras, familia, amigos, ya me quité un poco esa presión. No me veo como pionera para abrir la filosofía, porque yo la veo bien tal como está. No creo que mi fichaje significara abrir un poco la filosofía», añadió en otra conversación con este periódico hace un año.

Bisnieta de Pacho Belauste

Bibi es bisnieta de Pacho Belauste, una de las estrellas del Athletic de los años 20 junto a Pichichi. Debutó con Ángel Villacampa en el Jesús Navas el 11 de octubre de 2020, en un encuentro en el que dos goles de Lucía García dieron los tres puntos ante el Sevilla. Fue el único encuentro que disputó con el primer equipo hasta la 2022-23, cuando regresó de una fructífera cesión en el Valencia. Fue el último curso con Iraia Iturregi en el banquillo.

En total, la germana ha disputado 43 partidos con el Athletic. Todavía no ha cantado su primer gol. Anotó tres con el filial, con el que completó 50 partidos en dos temporadas. «He aprendido mucho estos seis años. A nivel mental, ha sido un año complicado, pero compañeras y cuerpo técnico me han ayudado mucho. La ambición del equipo seguirá siendo la de crecer y yo espero poder aportar a ello», ha declarado en el acto de su renovación.