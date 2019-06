Fútbol sala El Elorrioko necesita chicas para la próxima temporada Algunas integrantes de la plantilla de la pasada temporada. / ELORRIOKO El equipo de fútbol sala vizcaíno afronta el próximo año con incertidumbre al contar solo con cinco jugadoras y alguna duda BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 15 junio 2019, 23:51

El Elorrioko Buzkantza F K E femenino tiene cuatro años de vida y a lo largo de su corta trayectoria se ha encontrado con algún que otro problema para sacar equipo. Los dos primeros años compitieron en la división Territorial femenina de Bizkaia, en su tercer año no pudo sacar equipo por falta de jugadoras y esta temporada que ha pasado volvía a los terrenos de juego con un equipo femenino. Ahora, para la próxima temporada se encuentran con un problema: la falta de jugadoras. Y es que a día de hoy, solo tiene cinco futbolistas y alguna que otra con dudas. «La falta de cultura en fútbol sala hace que sea más complicado encontrar chicas. Ya desde niñas pasan a fútbol sin conocer esto y una vez que empiezan ahí es mucho más complicado atraerles», cuenta Gaizka Iragorri, el entrenador del Elorrio.

A pesar de las dificultades para el próximo año, la directiva del equipo vizcaíno ha inscrito al equipo en la liga y confían en conseguir el objetivo de atraer jugadoras. «Este año que ha pasado teníamos ganas de sacar equipo de chicas, anteriormente ya habíamos tenido pero veíamos que no había mucha iniciativa. Hablamos con el Sasikoa y con el entrenador, Gaizka, que fue una llave importante para sacar aquí equipo. Estamos muy contentos por haber podido tener equipos de chicas y ahora esperamos que salga el año que viene también», explica Unai Arregi, miembro de la directiva.

A pesar de esto, Arregi reconoce que es una tarea complicada pero que no bajarán los brazos. «Elorrio es un pueblo pequeño, mucha gente no conoce el fútbol sala o va directamente a fútbol. Es más difícil que haya un equipo de chicas de fútbol sala. Nosotros queremos que en Elorrio haya un equipo de fútbol sala femenino y que quien quiera pueda tener la oportunidad de jugar», señala y añade que para el club «apoyar el deporte femenino es vital».

Con esperanza

El entrenador se muestra confiado y reconoce que la esperanza es lo último que se pierde. «Me estoy dejando la piel en intentar buscar gente, preguntar a todo el mundo para ver si se anima. Cada vez que te dicen que no merma un poco la moral, pero habrá que seguir, no queda otra. El problema es que se acaban las opciones en cuanto a quién preguntar, a quién decir. Siempre queda la esperanza de las que tienen dudas, que no se han comprometido y que al final puedan», dice.

Una de las jugadoras del Elorrioko, Itxasne, también habla de la dificultad de sacar equipo la próxima temporada. «A día de hoy la situación parece bastante complicada. De 13 fichas que hemos tenido la temporada pasada ahora nos encontramos bajo mínimos de cara a la próxima. Ganas y esperanza no faltan. Creemos que lo conseguiremos aunque parece difícil renovar el equipo en un plazo de tiempo tan corto», confiesa.

La futbolista del club vizcaíno empezó en fútbol y luego se enganchó a fútbol sala, un deporte sin el que no puede vivir a día de hoy. Además, explica que para intentar «enganchar a jugadoras» tienen en mente hacer un entrenamiento a puertas abiertas para que las chicas de Elorrio y alrededores se animen a probar el fútbol sala.

El club vizcaíno hace un llamamiento y a cualquier chica que esté interesada para que pruebe sin ningún tipo de compromiso.