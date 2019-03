Fútbol Sala José Andrés Muñoz: «Tenemos muy adelantado el play off» José Andrés Muñoz, segundo a la derecha. / BILBO El Bilbo Fútbol Sala, líder de la Segunda División femenina, desarrolla una temporada «al mismo nivel o aún mejor de aquella en la que ascendimos a la élite en 2014», según su entrenador JOSÉ A. PÉREZ CAPETILLO Miércoles, 20 marzo 2019, 23:03

El líder Bilbo Fútbol Sala se ha presentado con nada menos que diez puntos de ventaja a su jornada de descanso de la segunda vuelta en la Segunda División Femenina. Cuenta ahora mismo con 60 puntos, merced a sus 20 victorias en 21 partidos, mientras el segundo clasificado, el Valdetires de Ferrol, es segundo con 50. Además, las bilbaínas son las segundas máximas realizadoras del grupo con 115 goles, y las segundas que menos tantos encajan con 29. Tienen el play off de ascenso a su alcance. José Andrés Muñoz, entrenador de las bilbaínas, realiza un balance de lo transcurrido en esta gran temporada.

- El Bilbo marcha imparable en la Liga.

- Sí, a nivel deportivo la campaña es muy buena. De 21 jornadas disputadas, haber sumado los tres puntos en 20 de ellas es algo muy difícil. Lo obtenido es importante porque hay que ser muy regular para conseguir los puntos que llevamos. Y todo cuenta. Es clave nuestro acierto para hacer las cosas bien. Sobre todo fuera de casa, donde hemos competido más que en San Ignacio. La suerte también nos ha acompañado en momentos puntuales, cosa que en la temporada parada no ocurrió.

- El play off de ascenso lo tienen en la mano.

- Lo tenemos muy adelantado. Pero no garantizado, porque quedan 21 puntos en juego. Aunque es cierto que le llevamos 10 puntos al segundo (Valdetires Ferrol) y 15 al tercero y al cuarto (Cidade As Burgas y Txantrea). Además, el mejor de los segundos que también accede al play off puede ser de nuestro grupo. Hasta que matemáticamente no esté logrado, es mejor no decir nada.

- Llevan una racha de victorias muy meritoria.

- Ha sido determinante este principio de la segunda vuelta. En general eran partidos asequibles que los hemos sacado bien. Y hemos sumado todos los puntos. Ahora, el calendario es más difícil y lucharemos por hacerlo bien para llegar al final de temporada en las mejores condiciones.

- ¿Es la mejor temporada del Bilbo en los últimos años?

- A nivel de puntos por descontado. Al mismo nivel o aún mejor del año que ascendimos a la élite (2014). El equipo ha sido muy regular. Pero durante la temporada hay factores que influyen. Este año tenemos de cara el tema del gol en partidos que hemos jugado fuera, en los que el equipo ha respondido y ha sido muy efectivo. Y eso nos ha dado puntos. Ha habido partidos complicados como el de Valdetires y el de O Fisgon allí, en los que en momentos determinantes nosotras estuvimos acertadas. Hay que creérselo, pero siempre desde la prudencia. Ahora nos esperan partidos difíciles contra rivales que nos los van a pelear mucho. Por eso, no tenemos que mirar por lo que está hecho ya, que nos viene muy bien y esa es la realidad, sino por mantener esta buena línea el mayor tiempo posible.

- ¿Se podría estar de nuevo en la élite del fútbol sala femenino con garantías?

El equipo, si asciende, tiene que vivir deportivamente una situación diferente a la de hace cinco años. En ese momento el equipo no contó con las ayudas necesarias para tener una plantilla mejorada y que se correspondiera con el ascenso. Lo sufrimos, y hacerlo otra vez no sería viable. Para que el equipo mejore se necesita un apoyo económico o estructural que ayudaría al club a mejorar sus prestaciones y a no cometer el error de la vez pasada. Si se consigue el ascenso, hay que buscar una situación que nos preste más seguridad para afrontar un reto difícil en las mejores condiciones.