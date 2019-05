El Bilbo, con el título casi en el bolsillo El conjunto vizcaíno tiene este domingo una nueva oportunidad para alzarse con el título. / E.C. Las de José Andrés Muñoz reciben este domingo en San Ignacio al O Fisgón gallego, rival al que de ganar asegurarían el primer puesto de Segunda J. A. PÉREZ CAPETILLO Jueves, 2 mayo 2019, 22:14

Con el puesto de play-off de ascenso a la máxima categoría ya en su poder, el líder Bilbo Fútbol Sala femenino puede lograr el título de liga este domingo, a partir de las 12 horas, ante su público, en el polideportivo de San Ignacio. Esto sucederá si las vizcaínas superan o incluso empatan ante el O Fisgón gallego. Faltarían aún dos jornadas para completar una temporada regular excelente en la que las dirigidas por José Andrés Muñoz suman 22 victorias, dos igualadas y únicamente una derrota, la sufrida hace casi cinco meses, el 8 de diciembre ante el Txantrea por 3-1.

Desde entonces, nadie ha sido capaz de hacer doblar la rodilla al conjunto bilbaíno. El peligroso O Fisgón, al que se impuso en la ida por 1-3, es cuarto con 18 triunfos, dos empates y seis derrotas. «Hasta si empatamos lograríamos el título porque tenemos ocho puntos sobre el segundo, con nueve en juego y el average a favor. Pero lo suyo es tratar de ganar y tener buenas sensaciones en nuestro juego. Eso es tan importante como sacar el partido adelante para afrontar luego en las condiciones idóneas el play-off», destacó el técnico.

Nueva oportunidad

De las gallegas el preparador resaltó la calidad de sus jugadoras. «Tienen algunas con experiencia y otras jóvenes que son muy trabajadoras. Allí nos costó ganar, con cierta fortuna. Ellas no van en cuarta posición porque sí, si no porque son un equipo interesante», adviertió José Andrés Muñoz. El Bilbo Fútbol Sala tiene el objetivo de festejar el título de liga antes de encarar la lucha por el ascenso. La pasada jornada empataron precisamente en tierras gallegas ante el Cidade As Burgas (2-2), teniendo que igualar dos veces las ventajas locales. La última, a falta tan solo de un minuto. De haber ganado allí hubieran sido ya matemáticamente campeonas. Ahora tienen una nueva oportunidad, y esta vez ante el calor de su público.