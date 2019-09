El Bilbo protesta por el recorte de horas para poder entrenar en San Ignacio La plantilla del Bilbo durante el primer entrenamienor de la temporada. / PEDRO URRESTI El club, que este año ha vuelto a la élite, se muestra disgustado con Bilbao Kirolak, entidad que le ha ofrecido como alternativa La Casilla para una de sus sesiones LAURA GONZÁLEZ Miércoles, 18 septiembre 2019, 23:16

Desilusionada y decepcionada por el trato recibido. Así es como se encuentra la plantilla del Bilbo Fútbol Sala femenino. El equipo firmó el pasado mes de junio el regreso a la máxima categoría nacional, lo que disparó la ilusión en el único representante vasco ante la nueva temporada, pero la falta de apoyo por parte de las instituciones ha transformado esa ilusión en una profunda amargura.

Con un presupuesto bastante escaso tan solo han podido realizar un fichaje y son conscientes de que el nuevo reto en Primera no lo afrontan en las mejores condiciones. Pero el principal problema que se han encontrado ha llegado de la forma más inesperada, con un recorte en las horas de entrenamiento, de 6 a 4,5 semanales que el técnico del conjunto vizcaíno José Andrés Muñoz ha querido hacer público.

El preparador del Bilbo expresó a EL CORREO el perjuicio que supone este hecho para la planificación de la temporada, que se inició el pasado fin de semana con derrota en la cancha del Alcorcón. «No puede ser que asciendas de categoría y no valoren ni siquiera que tus necesidades puedan ser hasta mayores. Voy a tener que hacer las sesiones a la carrera y no es la situación ideal para un equipo que se merece otra cosa, principalmente porque se lo ha ganado en la cancha».

Hasta el momento la plantilla entrenaba todos los lunes, miércoles y viernes de 20 a 22 horas. A partir de esta semana las sesiones se han recortado media hora para dar cabida a otro equipo que milita en veteranos. «Esto nos ha roto todo. Hay algunas que vienen de fuera o trabajan y lo teníamos todo organizado. Entendemos que las instalaciones son públicas y que hay muchos clubes y equipos, pero creemos que no se nos está teniendo en cuenta. Hemos salido perjudicadas y lo que necesitamos es ayuda, no más problemas. Nos están dejando de lado», lamentó Muñoz.

Un mensaje compartido por todo el vestuario y más después de ver este lunes como una vez cumplido el horario no les fue permitido hacer uso del graderío de la cancha para hacer trabajo específico en las escaleras. «La puerta de acceso estaba cerrada y al pedir que nos la abrieran nos dijeron que el permiso lo tenía que dar la coordinadora. Igual es que Bilbao no quiere tener un equipo femenino de fútbol sala en la máxima categoría, pero que nos lo digan, que no vendan humo», declaró el preparador, que recalca que tan solo piden «un poco de dignidad». «Solo queremos nuestras 6 horas semanales de entrenamientos, una sala acondicionada para poder poner vídeos, porque hasta ahora lo tengo que hacer en mi vestuario, llevando mi propio proyector y portátil, y poco más. No pedimos tanto».

Sorpresa en Bilbao Kirolak

Por su parte fuentes de Bilbao Kirolak mostraron su sorpresa por esta protesta, ya que consideran que están haciendo todo lo que está en sus manos por el club. «Es cierto que se le ha quitado media hora pero les hemos ofrecido varias cosas por ello. La última sesión semanal la pueden alargar hasta las 22.30 horas, y los jueves les ponemos a su disposición la cancha de La Casilla (de 20 a 22 horas), cuando tengan que desplazarse los viernes fuera para jugar, pudiendo usar ese viernes la pista de San Ignacio cualquier otro de sus equipos del club», explican. «Además, les hemos dado 5 carnets para acceder a la sala de fitness y también pueden utilizar todas las zonas libres una vez acaben su entrenamiento en la propia cancha».

Desde la entidad encargada del desarrollo del deporte en la villa reiteran que intentan tratar al Bilbo con «cariño», por el hecho de ser un equipo femenino, como así lo marca el reglamento interno de Bilbao Kirolak, y por haber regresado esta campaña a la máxima categoría nacional. «Tratamos de darles un plus que no se le da a otros equipos e incluso les estamos buscando patrocinadores, pero la situación ya sabemos que está muy complicada», declaran.

«En nuestros polideportivos tenemos que dar cabida a todos y en su caso siempre entrenan a cancha completa. El ente público no tiene que ser el respaldo oficial y avalador al 100% de estas entidades privadas deportivas, nosotros estamos para ayudar y acompañar», matizaron a este periódico, adelantando que Bilbao Kirolak va a aportar al Bilbo Fútbol Sala una cuantía económica «importante», que aún está pendiente de obtener el visto bueno del consejo de administración. Una ayuda que aseguran que se destinará al club «por primera vez» y con la que se le pretende dar, pese a todo, un pequeño empujón.