Fútbol Sala El Bilbo se proclama campeón de Liga BILBO F. S. Las de José Andrés Muñoz, que empataron a cuatro en San Ignacio ante el O Fisgón, logran el título de Segunda División y ya piensan en el play off JOSÉ A. PÉREZ CAPETILLO Lunes, 6 mayo 2019, 01:07

El Bilbo Fútbol Sala se proclamó campeón de Liga en la Segunda División femenina y ya piensa en el play de off de ascenso a la máxima categoría. A dos jornadas para el final del campeonato, a las de José Andrés Muñoz les bastó con una igualada a cuatro en el polideportivo San Ignacio ante el O Fisgón Futsal gallego para sumar 69 puntos (22 victorias, tres empates y solo una derrota) por los 61 puntos del Valdetires. En un partido de alternativas, los tantos de las bilbaínas fueron obra de Pitxi (2), Isa y Garbi. El último de ellos fue logrado a solo diez segundos para el final del encuentro.

«Personalmente, con lo que nos cuesta este título de Liga y siendo el equipo que puede representar a Bizkaia en esta modalidad al más alto nivel, ahora en el próximo play off, me parece triste que haya tan poca afluencia de público y sin representantes federativos que apoyen al Bibo en una situación única. Ha sido un encuentro muy disputado por la actitud defensiva del rival. Hemos empezado bien, porque a los dos minutos hemos metido el primer gol. Pero su defensa nos ha hecho daño y nos ha costado más de la cuenta jugar con claridad. Ellas nos han intentando sorprender pronto con portera-jugadora y nos han hecho el empate. Pero hemos marcado el segundo tanto con el que nos hemos ido con ventaja al descanso. Luego, nos han vuelto a igualar, nos hemos vuelto a adelantar con el 3-2 y ahí no hemos logrado romper el partido. Nos han metido el 3-3 y, tras arriesgar, hemos recibido el 3-4. A diez segundos para el final hemos marcado el empate», dijo José Andrés Muñoz, entrenador del Bilbo Fútbol Sala.

Alineación Bilbo F. S.: Raquel, Diana Almu, Isa y Pitxi, equipo inicial. Ixone, Jess, Andrea, Garbi y Enara.