El Bilbo encaja una derrota anunciada

El Bilbo femenino cosechó en Madrid una derrota anunciada. Las bilbaínas cayeron en la tercera jornada por un contundente 10-0 ante el Futsi Atlético Navalcarnero, uno de los favoritos al título de Liga de la Primera División. Las de José Andrés Muñoz no tuvieron opciones ante un adversario muy superior que juega un campeonato con objetivos totalmente opuestos. Al descanso, las locales vencían por un clarificador 6-0 después de abrir el marcador en el primer minuto de juego.

«Nos pasaron por encima. No hay mucho más que decir. No estuvimos en el partido en ningún momento, y ya en el minuto uno ellas nos habían metido el primer gol. Nuestra actitud defensiva en los primeros minutos condicionó el partido. Le dimos el balón a un equipo con mucha calidad, y si encima no defendemos… mala historia. Intentamos ser presionantes, pero nuestra disposición no fue la de pelear el partido. Nos minaron la moral y ellas tienen además mucha capacidad para combinar. Las más destacadas fueron nuestras porteras Jone y Raquel, porque nos hicieron muchas finalizaciones», resumió muy claro José Andrés Muñoz, entrenador del Bilbo Fútbol Sala.

Alineación Bilbo: Jone, Almu, Elena, Esti y Pitxi, equipo inicial. También jugaron Isa, Diana, Jess y Raquel.