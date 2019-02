logros increíbles Diario de... El equipo que entreno no sabe todo lo que me motivan sus increíbles logros a seguir en esto Eider Fuentes toca la campana tras batir el récord de 50 mariposa. EIDER FUENTES Martes, 12 febrero 2019, 23:38

Se acabó el campeonato de España, han sido cuatro días en Pontevedra en los que no estar en forma me ha permitido disfrutar de otra manera del campeonato, sin miedo al poco descanso y pudiendo así ver nadar a todos mis compañeros de equipo. Hemos venido 12 nadadores del club natación Santurtzi. Como ya conté, yo entreno al equipo master y estoy muy orgullosa de sus resultados en este campeonato. Muchas veces no les es fácil entrenar pero con esfuerzo consiguen cosas increíbles, creo que no saben todo lo que me motivan a seguir en esto.

He competido de manera individual en las pruebas de 50 y 100 braza 50 libres y 50 mariposa en todas ellas lejos de mis mejores tiempos, algo que ya esperaba, pero he conseguido proclamarme campeona de España en las cuatro, haciendo récord (+35) de España en esta última. Gracias al equipo he conseguido oro también en el 4x50 libres mixto junto con Sonia Ll., Jose M., e Iñaki S. y plata en estilos esta vez con Álex V.

Si le tengo que poner un pero a esta competición sería que me sigue molestando el lumbar y se me carga demasiado rápido así que toca cuidarse.

La pretemporada ya está hecha y ahora solo queda mirar hacia delante. Ya tengo las cosas bastante claras y mi primer objetivo importante será a principios de mayo en Santurtzi, en casa, que se celebrará el campeonato Bizkaia open master aunque no pasaré por alto las competiciones en las que pueda ayudar al equipo federado como copa o campeonatos provinciales y autonómicos.

Estoy en un buen punto de partida y con esta inyección de confianza toca empezar el camino.