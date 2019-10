Consejos para afrontar una gran carrera

En el mes de octubre se da el pistoletazo de salida para pruebas de gran envergadura en nuestro entorno, como la Bilbao Nigth Marathon o la mítica Behobia San Sebastián. Mucha gente se ve atraída por estas pruebas, como es lógico, ya que suponen un verdadero reto, unas distancias que nos ponen en nuestro sitio y que, si las finalizamos, nos dan una gran satisfacción.

Sin embargo, no todo el mundo tiene muy claro cómo enfrentarse a 42,195 km o a 21,0975 km. Por ello, aquí van algunos consejos o recomendaciones para quienes deseen realizar este reto.

1 Reconocimiento médico

El reconocimiento médico es la premisa para hacer un medio maratón o un maratón. Deberíamos acudir a un especialista y que, mediante las pruebas oportunas, verifique que estamos sanos y que nuestro cuerpo va a ser capaz de enfrentarse a muchas horas de esfuerzo, no solo el día de la prueba sino a lo largo del entrenamiento.

2 Objetivos

Debemos tener unos objetivos claros, que sean alcanzables. Debemos saber cuál va a ser nuestro ritmo de carrera o en cuánto tiempo podemos llegar a hacer una de estas dos distancias. Para ello, es importante hacer pruebas de menos kilómetros, como de 10 o 12 y así, saber dónde nos podemos mover. Por eso motivo, nuestra primera carrera nunca debería ser un medio maratón, no sabemos cómo debemos ir y puede ser muy perjudicial (lesiones…).

3 Planificación del entrenamiento

Si sabemos nuestros ritmos aproximados y capacidades, ya tenemos una parte importante para planificar un buen entrenamiento de cara a cualquiera de las dos distancias. Es cierto que no vamos a saber durante cuánto tiempo (2 o 3 meses) ni cómo han de ser esos entrenamientos, por lo que sería interesante ponerse en contacto con un profesional (entrenador) o buscar entre las publicaciones especializadas entrenamientos que se puedan ajustar a nosotros. Un entrenamiento nunca debería ser estandarizado, cada uno de nosotros somos diferentes, asimilamos diferente.

4 Masaje/fisioterapia

Durante la preparación y una semana antes del gran día deberíamos acudir a cualquiera de estos profesionales para que nos prepare los músculos. Si es durante el entrenamiento, nos va a ayudar a asimilar la carga de trabajo y si es antes de la prueba, nos dejará el cuerpo listo.

5 Ropa

Sobre este punto no hay nada categórico, salvo que nunca se debería estrenar nada el día de la prueba, ni camiseta, ni pantalón, ni mucho menos unas zapatillas. Debe tratarse de ropa con la que estemos cómodos, que, al menos, la hayamos utilizado 3 o 4 veces. Si llevamos, por ejemplo camiseta de tirantes nueva puede hacernos heridas en las axilas con el roce del brazo (vamos a bracear durante muchos minutos y muchas veces), así que cuidado con eso. Si no sabemos si nos va a rozar o no, es interesante aplicarse vaselina en las zonas más sensibles, como axilas o, en mi caso en el corte del sujetador deportivo, bajo el pecho.

Para evitar que el pie se haga a unas únicas zapatillas podemos alternar el uso de dos pares durante el entrenamiento. Este consejo me lo dio un fisioterapeuta y lo llevo a rajatabla. El día de la prueba corremos con las que más cómodos nos sintamos y que, por supuesto, sean específicas para larga distancia.

6 Alimentación

La alimentación es un pilar importante, así, salvo que tengamos intolerancias o alergias se debería comer de todo a lo largo de la preparación de estas dos distancias. Si la prueba está cerca (24 horas antes aprox) deberíamos evitar el alcohol porque nos deshidrata y nos puede jugar una mala pasada, así como alimentos que habitualmente nos generen gases o puedan ser fuertes para el estómago. La última comida antes de la prueba se debe hacer unas 3 horas antes, así haremos bien la digestión y estaremos con energía suficiente para el gran día. Es importante no innovar ese día, así si la prueba es de mañana, deberíamos desayunar lo mismo que venimos desayunando durante el tiempo de preparación. Si la prueba es por la tarde, ocurre igual, por lo que se debería comer algo que nos siente bien al estómago y que nos proporcione la energía que vamos a necesitar.

7 Alimentación en carrera

Es importante darle entidad propia a este punto, ya que es relevante que quienes vayan a enfrentarse a estas distancias sepan que hay que hidratarse y comer en carrera y que eso también se debe entrenar. Durante la preparación, como parte del entrenamiento debemos aprender a comer durante la carrera (sin parar) y a beber, ver cómo le sienta a nuestro cuerpo. Aconsejo el uso de hidrogeles y de bebidas isotónicas, se absorben bien y nos dan todo lo que nuestro cuerpo va perdiendo. Tanto para el medio maratón como para el maratón sería interesante hacer uso de los avituallamientos que nos facilita la organización, o bien, cosa que hago yo, llevar mis hidrogeles y utilizarlos cada 5 kilómetros junto con el agua del avituallamiento.

8 Descanso

Cuando decimos que hay que descansar, nos referimos tanto a dormir bien, como al descanso que se habrá contemplado en la planificación del entrenamiento. Si no descansamos bien, no vamos a asimilar el entrenamiento y, si nos referimos al día de la prueba, hay que dormir bien evitando estimulantes que nos alteren el sueño. Es el gran día y hay que estar despierto para darlo todo y para disfrutar al máximo.

9 Estiramientos

Si se ha hecho una planificación correcta se habrán tenido en cuenta los estiramientos. Hay que cuidar el cuerpo, así que después de cada sesión debemos dedicar un rato a estirar tanto las piernas como espalda, brazos… Debe ser algo básico para nosotros, como ponerse unas zapatillas.

10 Calentamiento

En este punto nos vamos a referir al día de la prueba. Es muy importante calentar bien antes de la prueba, ya es el gran día, hay nervios y ganas, pero eso no nos tiene que distraer en el último momento. Calentar unos 40 minutos antes de la hora de salida y durante 15 o 20 minutos nos va a ayudar a activar el cuerpo. Lo interesante sería hacerlo muy despacito y con más ropa de la que vayamos a usar para la prueba. Así, encima de la ropa de competir, deberíamos ponernos una chaqueta o cortavientos y unas mallas largas que nos hagan romper a sudar. Ya está todo listo. Ahora solo queda disfrutar de lo que, con tanto mimo, hemos preparado.