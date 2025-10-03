El Zuazo viaja a Lleida con la intención de seguir mirando al ascenso

Peru Olazabal Viernes, 3 de octubre 2025, 09:08 Comenta Compartir

El Zuazo tiene la clara intención de regresar a la élite del balonmano femenino tras perder la máxima categoría la temporada pasada. El combinado rojinegro se ha armado para tratar de estar lo más arriba posible en la clasificación y lucha por el ascenso. Algo que tiene entre ceja y ceja desde que la semana pasada arrancó la competición.

Desde luego, el conjunto dirigido por Joseba 'Haíto' Rodríguez lo dejó patente ya en la jornada inaugural, donde se pudo ver a un equipo muy decidido a conseguir grandes cosas. Vencieron a Grupo Usa Hanbol Mislata por un contundente 31-21. Solo Uneatlantico Pereda venció con un marcador más abultado (33-21) al Lleida Handbol Club, por lo que las baracaldesas son segundas actualmente.

Visita al colista

Precisamente, en su primera salida de este presente curso deberán visitar a la escuadra catalana que sufrió la derrota más aplastante: Lleida Hanbol Club. El Zuazo se medirá a las colistas este sábado a las 18.30 horas, con el deseo de sumar un nuevo triunfo y demostrar así que su oposición al ascenso va muy en serio. Esto acaba de empezar, pero siempre es mejor apuntar alto desde un inicio.

Temas

Balonmano

Barakaldo