El Zuazo viaja a Lleida con la intención de seguir mirando al ascenso
Tras una contundente victoria en la primera jornada, el conjunto baracaldés buscará hacer lo propio ante el equipo que ha empezado colista
Peru Olazabal
Viernes, 3 de octubre 2025, 09:08
El Zuazo tiene la clara intención de regresar a la élite del balonmano femenino tras perder la máxima categoría la temporada pasada. El combinado rojinegro se ha armado para tratar de estar lo más arriba posible en la clasificación y lucha por el ascenso. Algo que tiene entre ceja y ceja desde que la semana pasada arrancó la competición.
Desde luego, el conjunto dirigido por Joseba 'Haíto' Rodríguez lo dejó patente ya en la jornada inaugural, donde se pudo ver a un equipo muy decidido a conseguir grandes cosas. Vencieron a Grupo Usa Hanbol Mislata por un contundente 31-21. Solo Uneatlantico Pereda venció con un marcador más abultado (33-21) al Lleida Handbol Club, por lo que las baracaldesas son segundas actualmente.
Visita al colista
Precisamente, en su primera salida de este presente curso deberán visitar a la escuadra catalana que sufrió la derrota más aplastante: Lleida Hanbol Club. El Zuazo se medirá a las colistas este sábado a las 18.30 horas, con el deseo de sumar un nuevo triunfo y demostrar así que su oposición al ascenso va muy en serio. Esto acaba de empezar, pero siempre es mejor apuntar alto desde un inicio.