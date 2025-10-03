El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Balonmano

El Zuazo viaja a Lleida con la intención de seguir mirando al ascenso

Tras una contundente victoria en la primera jornada, el conjunto baracaldés buscará hacer lo propio ante el equipo que ha empezado colista

Peru Olazabal

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:08

Comenta

El Zuazo tiene la clara intención de regresar a la élite del balonmano femenino tras perder la máxima categoría la temporada pasada. El combinado rojinegro se ha armado para tratar de estar lo más arriba posible en la clasificación y lucha por el ascenso. Algo que tiene entre ceja y ceja desde que la semana pasada arrancó la competición.

Desde luego, el conjunto dirigido por Joseba 'Haíto' Rodríguez lo dejó patente ya en la jornada inaugural, donde se pudo ver a un equipo muy decidido a conseguir grandes cosas. Vencieron a Grupo Usa Hanbol Mislata por un contundente 31-21. Solo Uneatlantico Pereda venció con un marcador más abultado (33-21) al Lleida Handbol Club, por lo que las baracaldesas son segundas actualmente.

Visita al colista

Precisamente, en su primera salida de este presente curso deberán visitar a la escuadra catalana que sufrió la derrota más aplastante: Lleida Hanbol Club. El Zuazo se medirá a las colistas este sábado a las 18.30 horas, con el deseo de sumar un nuevo triunfo y demostrar así que su oposición al ascenso va muy en serio. Esto acaba de empezar, pero siempre es mejor apuntar alto desde un inicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  2. 2 Indemnizan con 1,2 millones a los padres de un niño que sufrió daños neurológicos irreversibles tras una resonancia
  3. 3

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel
  4. 4

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  5. 5

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  6. 6 Ayuso usa a la izquierda abertzale para cargar contra la flotilla: «Quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta»
  7. 7

    Goia renunciará a la Alcaldía de San Sebastián tras el pleno del 16 de octubre: «Lo había decidido hace tiempo»
  8. 8

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes
  9. 9 Ana Mena sorprende con una foto desnuda en Instagram y un importante anuncio
  10. 10

    «Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Zuazo viaja a Lleida con la intención de seguir mirando al ascenso

El Zuazo viaja a Lleida con la intención de seguir mirando al ascenso