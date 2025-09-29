El Zuazo comienza la temporada con una clara victoria

Peru Olazabal Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:07 Comenta Compartir

Tras el descenso de la máxima categoría del balonmano femenino el curso pasado, el Zuazo comenzó este pasado sábado su particular lucha por regresar a la élite. La escuadra baracaldesa recibió en el Polideportivo Lasesarre al Grupo Usa Handbol Mislata valenciano, que la temporada anterior fue penúltimo clasificado en esta segunda división. Pues bien, las zuazotarras arrancaron su andadura con buen pie, venciendo por un claro 31-21, que les sirve para poner la primera piedra hacia el ascenso. Asimismo, esta mañana se ha dado a conocer que se enfrentarán en casa a Zonzamas Lanzarote en la primera fase copera, el 22 de octubre.

