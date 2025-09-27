El Zuazo comienza hoy su lucha por regresar a la élite

Al Zuazo se le hizo cuesta arriba competir la temporada pasada en la élite del balonmano femenino, entre transatlánticos con presupuestos y subvenciones públicas mucho ... mayores. Las rojinegras solo fueron capaces de sumar ocho puntos y descendieron de forma directa como últimas clasificadas. Desde ese momento, desde el club baracaldés solo piensan en tomar el camino de vuelta y regresar a una División de Honor Élite en la que han militado trece años.

Pues bien, ese reto comienza hoy mismo a las 19.00 horas en el Polideportivo Lasesarre. Será ese el momento en el que comiencen esta nueva andadura en División de Honor Oro, recibiendo al Grupo Usa Handbol Mislata valenciano, que la campaña pasada concluyó en penúltima posición de esta misma liga. Las zuazotarras, comandadas por Joseba 'Haito' Rodríguez por octava temporada consecutiva, tratarán de iniciar el curso con un triunfo que les haga coger esa inercia positiva hacia el ascenso.

Pese a que un descenso suele ser sinónimo de espantada general en la plantilla, el Zuazo ha logrado mantener parte del bloque. Ha firmado un total de ocho renovaciones. Lais Ferreira y Eider Polo salvaguardarán la portería rojiblanca. Asimismo, continúa fiel a los colores la capitana Naia Puigbó, que jugará su octava temporada desde su etapa juvenil en el club. Además, han conservado a la central Izaro Saiz, la extremo June Amilibia, la pivote Ixone García, la central Laida Zaballa y a la lateral argentina Fiorella Corimberto.

En el apartado de nuevas incorporaciones, se encuentran la lateral María Cobo, procedente de Rocasa Gran Canaria, la extremo Mariam González, desde el Schar Zaragoza, la extremo Imane Ben Chayhab, proveniente del HBC Thuir francés, la central Sofía Ballada, desde el Anaitasuna, y la lateral Eider Hernández, desde el Beti Onak.