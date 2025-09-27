El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La plantilla del Zuazo al inicio de la pretemporada. CB Zuazo
Balonmano

El Zuazo comienza hoy su lucha por regresar a la élite

Tras el descenso del curso pasado, las rojinegras tratarán de realizar el camino de vuelta manteniendo buena parte del bloque

Peru Olazabal

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:59

Al Zuazo se le hizo cuesta arriba competir la temporada pasada en la élite del balonmano femenino, entre transatlánticos con presupuestos y subvenciones públicas mucho ... mayores. Las rojinegras solo fueron capaces de sumar ocho puntos y descendieron de forma directa como últimas clasificadas. Desde ese momento, desde el club baracaldés solo piensan en tomar el camino de vuelta y regresar a una División de Honor Élite en la que han militado trece años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  2. 2 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  3. 3 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios
  4. 4

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  5. 5 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo
  6. 6

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  7. 7

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  8. 8

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  9. 9

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  10. 10

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Zuazo comienza hoy su lucha por regresar a la élite

El Zuazo comienza hoy su lucha por regresar a la élite