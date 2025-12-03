El Lointek vence en Málaga y llama a las puertas del play-off El conjunto se impuso al CAB Estepona en un partido sólido de principio a fin en el que recuperó sensaciones

Aitor Echevarría Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:09

El Lointek Gernika necesitaba una victoria como el aire. Tres derrotas consecutivas en la Liga Femenina y el desgaste europeo habían lastrado a las granates. En Estepona, sin embargo, el conjunto de Lucas Fernández recuperó sensaciones, dominando de principio a fin para firmar un triunfo balsámico que lo coloca en puestos de play-off.

El Gernika arrancó con claridad de ideas y una anotación muy repartida entre cinco jugadoras, lo que le permitió imponer el ritmo desde el primer cuarto (16-22). La defensa, más intensa y ordenada que en las últimas jornadas, fue clave para frenar las acometidas de un Estepona necesitado de puntos para escapar de la zona baja.

CAB Estepona Aijanen, Conner (6), Garrick (6), Gretter (14), Kone (11) (cinco inicial), Dongue (15), Muhate (5), Masia, Gea (5), Ortega (8) y Rodríguez. 70 - 86 Lointek Matarranz (8), Olaeta (12), Castedo (15), Brown (13), Bessoir(15) (cinco inicial), Westerik (12) y Polleros (11). Parciales: 16-22, 18-21 (34-43), 18-18 (52-61), 18-25 (70-86).

En el segundo periodo, el equipo vizcaíno amplió diferencias con un parcial de 3-10 gracias al empuje de Olaeta, Castedo y Westerik (19-32). Las granates supieron gestionar la reacción malagueña para marcharse al descanso con un sólido +9. La igualdad se instaló tras el paso por vestuarios. Bessoir, la mejor del Lointek (15 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias), generó juego y espacios, culminando acciones que permitieron al equipo afrontar el último cuarto con un 52-61 tranquilizador. El tramo final confirmó la superioridad gernikarra. Un triple de Bessoir puso el +12 (57-69) y aunque Estepona intentó reaccionar con un parcial de 5-0, el Lointek no se descompuso. Las vizcaínas gestionaron los minutos finales con solvencia hasta cerrar la victoria en un +16.

Prueba de aguante

El mérito de las visitantes es aún mayor al tener en cuenta que tan sólo siete jugadoras participaron en la rotación, con seis de ellas superando la decena de puntos. Un ejercicio de carácter y resistencia que devuelve al equipo a la senda del optimismo en el campeonato doméstico. Las gernikarras emprenden ahora un viaje a tierras gallegas, donde el domingo (18.00) les espera un duelo exigente ante el BAXI Ferrol. Con el play-off a tiro, este triunfo en Estepona puede convertirse en el punto de inflexión que las granates venían buscando.