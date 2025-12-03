El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bessoir lanza a canasta durante una posesión. Lointek Gernika

El Lointek vence en Málaga y llama a las puertas del play-off

El conjunto se impuso al CAB Estepona en un partido sólido de principio a fin en el que recuperó sensaciones

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:09

Comenta

El Lointek Gernika necesitaba una victoria como el aire. Tres derrotas consecutivas en la Liga Femenina y el desgaste europeo habían lastrado a las granates. En Estepona, sin embargo, el conjunto de Lucas Fernández recuperó sensaciones, dominando de principio a fin para firmar un triunfo balsámico que lo coloca en puestos de play-off.

El Gernika arrancó con claridad de ideas y una anotación muy repartida entre cinco jugadoras, lo que le permitió imponer el ritmo desde el primer cuarto (16-22). La defensa, más intensa y ordenada que en las últimas jornadas, fue clave para frenar las acometidas de un Estepona necesitado de puntos para escapar de la zona baja.

CAB Estepona

Aijanen, Conner (6), Garrick (6), Gretter (14), Kone (11) (cinco inicial), Dongue (15), Muhate (5), Masia, Gea (5), Ortega (8) y Rodríguez.

70

-

86

Lointek

Matarranz (8), Olaeta (12), Castedo (15), Brown (13), Bessoir(15) (cinco inicial), Westerik (12) y Polleros (11).

  • Parciales: 16-22, 18-21 (34-43), 18-18 (52-61), 18-25 (70-86).

En el segundo periodo, el equipo vizcaíno amplió diferencias con un parcial de 3-10 gracias al empuje de Olaeta, Castedo y Westerik (19-32). Las granates supieron gestionar la reacción malagueña para marcharse al descanso con un sólido +9. La igualdad se instaló tras el paso por vestuarios. Bessoir, la mejor del Lointek (15 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias), generó juego y espacios, culminando acciones que permitieron al equipo afrontar el último cuarto con un 52-61 tranquilizador. El tramo final confirmó la superioridad gernikarra. Un triple de Bessoir puso el +12 (57-69) y aunque Estepona intentó reaccionar con un parcial de 5-0, el Lointek no se descompuso. Las vizcaínas gestionaron los minutos finales con solvencia hasta cerrar la victoria en un +16.

Prueba de aguante

El mérito de las visitantes es aún mayor al tener en cuenta que tan sólo siete jugadoras participaron en la rotación, con seis de ellas superando la decena de puntos. Un ejercicio de carácter y resistencia que devuelve al equipo a la senda del optimismo en el campeonato doméstico. Las gernikarras emprenden ahora un viaje a tierras gallegas, donde el domingo (18.00) les espera un duelo exigente ante el BAXI Ferrol. Con el play-off a tiro, este triunfo en Estepona puede convertirse en el punto de inflexión que las granates venían buscando.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  4. 4

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  5. 5 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  6. 6 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  7. 7

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  8. 8 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  9. 9 El mensaje de alivio de la DGT a los conductores por la baliza V16
  10. 10

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Lointek vence en Málaga y llama a las puertas del play-off

El Lointek vence en Málaga y llama a las puertas del play-off