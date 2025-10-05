El Lointek Gernika tira de fe para amarrar su primer triunfo en Maloste Desperdicia un tiro libre que le hubiera permitido ganar al Estudiantes en el último segundo, pero lo consigue en una reñida prórroga

Juan Pablo Martín Domingo, 5 de octubre 2025, 01:01 Comenta Compartir

El Lointek Gernika arrancó la temporada este sábado con un partido de emociones fuertes en Maloste. Las granate recurrieron a la fe para atar su primer triunfo frente al Estudiantes en una reñida prórroga. Desperdiciaron un tiro libre en el último segundo, pero lo consiguieron en el tiempo añadido en un final de infarto.

Las entrenadas por Lucas Fernández entraron mejor en el choque, pero sus rivales enseguida consiguieron levantar la cabeza para responder e igualarlo todo. Las imprecisiones por parte de los dos equipos marcaron el primer cuarto. A las locales se les resistía el lanzamiento de larga distancia y el Estudiantes castigaba a pista abierta, por lo que consiguieron una ventaja que obligó al técnico local a parar el choque.

Lointek Gernika Olaeta (10), Salvadores (17), Jankovic (8), Polleros (11), Brown (18) –cinco inicial– Matarranz (5), Westerik (7), Castedo (5), Bessoir (8). 89 - 88 Movistar Estudiantes Buhner (15), Stanacev (5), Topuzovic (18), Camilion (10), Ezeigbo (20) –cinco inicial– Samson (17), Etxarri (10), Krivacevic (4), Odom (6). Parciales. 14-17, 23-18 (37-35), 15-20 (52-55), 26-23 (78-78), 11-10 (89-88).

Árbitros: Lezcano, Garvin y Pinela. Eliminaron a Jankovic.

Dos triples consecutivos de Salvadores permitieron que las aguas volvieran a su cauce. El intercambio de golpes por parte de ambos conjuntos se mantuvo hasta el descanso, al que las vizcaínas llegaron por delante.

Tras la reanudación faltó acierto en la escuadra local, mientras que Ezeigbo se hizo dueña de los dos aros, pero en el último acto todo siguió cerrado. Brown tuvo la victoria en dos tiros libres pero solo metió uno. En la prórroga, las madrileñas empezaron mejor, pero el Lointek Gernika no cedió y obtuvo el premio.

Temas

Baloncesto