El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Salvadores entra a canasta ante la presión de sus rivales. Lointek Gernika

El Lointek Gernika tira de fe para amarrar su primer triunfo en Maloste

Desperdicia un tiro libre que le hubiera permitido ganar al Estudiantes en el último segundo, pero lo consigue en una reñida prórroga

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:01

Comenta

El Lointek Gernika arrancó la temporada este sábado con un partido de emociones fuertes en Maloste. Las granate recurrieron a la fe para atar su primer triunfo frente al Estudiantes en una reñida prórroga. Desperdiciaron un tiro libre en el último segundo, pero lo consiguieron en el tiempo añadido en un final de infarto.

Las entrenadas por Lucas Fernández entraron mejor en el choque, pero sus rivales enseguida consiguieron levantar la cabeza para responder e igualarlo todo. Las imprecisiones por parte de los dos equipos marcaron el primer cuarto. A las locales se les resistía el lanzamiento de larga distancia y el Estudiantes castigaba a pista abierta, por lo que consiguieron una ventaja que obligó al técnico local a parar el choque.

Lointek Gernika

Olaeta (10), Salvadores (17), Jankovic (8), Polleros (11), Brown (18) –cinco inicial– Matarranz (5), Westerik (7), Castedo (5), Bessoir (8).

89

-

88

Movistar Estudiantes

Buhner (15), Stanacev (5), Topuzovic (18), Camilion (10), Ezeigbo (20) –cinco inicial– Samson (17), Etxarri (10), Krivacevic (4), Odom (6).

  • Parciales. 14-17, 23-18 (37-35), 15-20 (52-55), 26-23 (78-78), 11-10 (89-88).

  • Árbitros: Lezcano, Garvin y Pinela. Eliminaron a Jankovic.

Dos triples consecutivos de Salvadores permitieron que las aguas volvieran a su cauce. El intercambio de golpes por parte de ambos conjuntos se mantuvo hasta el descanso, al que las vizcaínas llegaron por delante.

Tras la reanudación faltó acierto en la escuadra local, mientras que Ezeigbo se hizo dueña de los dos aros, pero en el último acto todo siguió cerrado. Brown tuvo la victoria en dos tiros libres pero solo metió uno. En la prórroga, las madrileñas empezaron mejor, pero el Lointek Gernika no cedió y obtuvo el premio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  2. 2

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  3. 3 El primer premio de la Lotería Nacional se vende íntegramen en un restaurante de Getxo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 4 de octubre
  4. 4

    Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»
  5. 5

    Sorprenden al jefe de flota de la DYA al volante de una ambulancia sin tener el carné de conducir adecuado
  6. 6

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  7. 7 Gran ovación de San Mamés en el homenaje del Athletic a Palestina, no emitido por televisión
  8. 8

    Las restricciones al tráfico no logran reducir la entrada de coches a Bilbao
  9. 9

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  10. 10 Denuncian la muerte de una vaquilla arrollada de forma brutal por un quad en un encierro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Lointek Gernika tira de fe para amarrar su primer triunfo en Maloste

El Lointek Gernika tira de fe para amarrar su primer triunfo en Maloste