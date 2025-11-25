El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bessoir fue la máxima anotadora del encuentro con 21 puntos. Eurocup

El Lointek Gernika resurge en Sofia

Firma una sólida victoria ante el Elitzur israelí en el primero de los dos duelos en Bulgaria y dependerá de sí mismo para avanzar en la Eurocup Femenina

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:26

Comenta

El Lointek Gernika necesitaba una noche así. En medio de una dinámica negativa, con tres derrotas consecutivas entre Liga Endesa y Eurocup, y obligado a ... jugar lejos de Maloste por decisión del propio club, el equipo de Lucas Fernández volvió a encontrar luz en tierras búlgaras;en su capital, Sofía. Allí, a más de 2.000 kilómetros de casa, las bizkaitarras se impusieron al Elitzur Ramla israelí (65-81) en la quinta jornada de la fase de grupos de y dieron un paso decisivo hacia la clasificación. Destacaron Bessoir (21 puntos con un impecable 5 de 5 en tiros de dos), Olaeta (15 puntos, 8 rebotes) y Polleros (19 puntos, 7 rebotes y un cuatro de siete en triples), que fueron, sin lugar a dudas, las mejores del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  5. 5 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  8. 8

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  9. 9

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  10. 10

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Lointek Gernika resurge en Sofia

El Lointek Gernika resurge en Sofia