El Lointek Gernika resurge en Sofia
Firma una sólida victoria ante el Elitzur israelí en el primero de los dos duelos en Bulgaria y dependerá de sí mismo para avanzar en la Eurocup Femenina
Martes, 25 de noviembre 2025, 21:26
El Lointek Gernika necesitaba una noche así. En medio de una dinámica negativa, con tres derrotas consecutivas entre Liga Endesa y Eurocup, y obligado a ... jugar lejos de Maloste por decisión del propio club, el equipo de Lucas Fernández volvió a encontrar luz en tierras búlgaras;en su capital, Sofía. Allí, a más de 2.000 kilómetros de casa, las bizkaitarras se impusieron al Elitzur Ramla israelí (65-81) en la quinta jornada de la fase de grupos de y dieron un paso decisivo hacia la clasificación. Destacaron Bessoir (21 puntos con un impecable 5 de 5 en tiros de dos), Olaeta (15 puntos, 8 rebotes) y Polleros (19 puntos, 7 rebotes y un cuatro de siete en triples), que fueron, sin lugar a dudas, las mejores del partido.
Elitzur
Guirantes (8), Harrigan (15), Green (4), Nelson (12) y Rotberg (13) –quinteto inicial–; Garzon (3) y Revahe (10).
65
-
81
Lointek
Olaeta (15), Westerik (10), Adams (5), Bessoir (21) y Matarranz (6) –quinteto inicial–; Krnjic (5), Castedo y Polleros (19).
-
Parciales: 26-16, 13-30 (39-46); 08-17 (47-63) y 18-18 (65-81).
-
Árbitros: Giacomo Doni, Michal Scholze y Monika Mincheva.
El inicio, sin embargo, fue preocupante. El cuadro hebreo salió en tromba, aprovechando errores en la circulación de balón de las visitantes y encendiendo el partido con un parcial de 14-5. Solo Bessoir, con siete puntos, mantenía a flote a las vizcaínas en un arranque incómodo que acabó 26-16.
Pero el segundo cuarto cambió por completo la historia. El Lointek despertó y completó la remontada con un contundente parcial de 0-11 que dinamitó el partido. La puntería exterior (8 de 19 al descanso) desbordó a un Elitzur cada vez más superado. Olaeta, brillante, lideró un periodo arrollador (13-30) que dio la vuelta al marcador: 39-46.
Tras el descanso, el choque entró en un terreno más espeso, con menos ritmo y menor anotación. Sin el brillo del segundo cuarto pero con la misma autoridad, las vizcaínas firmaron otro periodo favorable (8-17) y ampliaron la ventaja hasta un 47-63.
El pase, cerca
El último acto mantuvo la tónica. Igualdad, intercambio de canastas y un Elitzur ligeramente mejor que en los dos cuartos anteriores, pero insuficiente para poner en apuros al Lointek. Las de Gernika gestionaron bien la diferencia (18-18 en el parcial final). La victoria es balsámica, y deja al Lointek con el con el average favorable. Las gernikarras, que volverán a enfrentarse a Elitzur mañana también en Sofía (18:30), dependerá de sí mismo para estar en la siguiente ronda.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión