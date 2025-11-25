El Lointek Gernika resurge en Sofia

El Lointek Gernika necesitaba una noche así. En medio de una dinámica negativa, con tres derrotas consecutivas entre Liga Endesa y Eurocup, y obligado a ... jugar lejos de Maloste por decisión del propio club, el equipo de Lucas Fernández volvió a encontrar luz en tierras búlgaras;en su capital, Sofía. Allí, a más de 2.000 kilómetros de casa, las bizkaitarras se impusieron al Elitzur Ramla israelí (65-81) en la quinta jornada de la fase de grupos de y dieron un paso decisivo hacia la clasificación. Destacaron Bessoir (21 puntos con un impecable 5 de 5 en tiros de dos), Olaeta (15 puntos, 8 rebotes) y Polleros (19 puntos, 7 rebotes y un cuatro de siete en triples), que fueron, sin lugar a dudas, las mejores del partido.

Elitzur Guirantes (8), Harrigan (15), Green (4), Nelson (12) y Rotberg (13) –quinteto inicial–; Garzon (3) y Revahe (10). 65 - 81 Lointek Olaeta (15), Westerik (10), Adams (5), Bessoir (21) y Matarranz (6) –quinteto inicial–; Krnjic (5), Castedo y Polleros (19). Parciales: 26-16, 13-30 (39-46); 08-17 (47-63) y 18-18 (65-81).

Árbitros: Giacomo Doni, Michal Scholze y Monika Mincheva.

El inicio, sin embargo, fue preocupante. El cuadro hebreo salió en tromba, aprovechando errores en la circulación de balón de las visitantes y encendiendo el partido con un parcial de 14-5. Solo Bessoir, con siete puntos, mantenía a flote a las vizcaínas en un arranque incómodo que acabó 26-16.

Pero el segundo cuarto cambió por completo la historia. El Lointek despertó y completó la remontada con un contundente parcial de 0-11 que dinamitó el partido. La puntería exterior (8 de 19 al descanso) desbordó a un Elitzur cada vez más superado. Olaeta, brillante, lideró un periodo arrollador (13-30) que dio la vuelta al marcador: 39-46.

Tras el descanso, el choque entró en un terreno más espeso, con menos ritmo y menor anotación. Sin el brillo del segundo cuarto pero con la misma autoridad, las vizcaínas firmaron otro periodo favorable (8-17) y ampliaron la ventaja hasta un 47-63.

El pase, cerca

El último acto mantuvo la tónica. Igualdad, intercambio de canastas y un Elitzur ligeramente mejor que en los dos cuartos anteriores, pero insuficiente para poner en apuros al Lointek. Las de Gernika gestionaron bien la diferencia (18-18 en el parcial final). La victoria es balsámica, y deja al Lointek con el con el average favorable. Las gernikarras, que volverán a enfrentarse a Elitzur mañana también en Sofía (18:30), dependerá de sí mismo para estar en la siguiente ronda.