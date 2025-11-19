El Lointek Gernika jugará en Bulgaria sus dos partidos del EuroCup Women contra las israelíes del Elitzur

El Lointek Gernika jugará en Bulgaria, «una sede neutral» a puerta cerrada, los dos encuentros de EuroCup Women que le restan contra el conjunto israelí ... del Elitzur Ramla. Los encuentros se disputarán los días 25 y 27 de noviembre en Sofia. «Esta alternativa nos permitiría cumplir con las obligaciones reglamentarias de la competición sin contradecir los valores que representamos», ha destacado el club de la villa foral este miércoles en un comunicado.

El club vizcaíno era consciente de que iba a tener que lidiar con esta situación desde que a finales de julio el sorteo de la EuroCup Women les emparejó con las israelíes en el mismo grupo. Primero tuvo que superar la eliminatoria contra el Giannina griego, algo que hizo con contundencia.

Tras su clasificación, su presidente, Gerardo Candina, mostró, a título personal, su negativa a jugar ante el Elitzur Ramla. «Estamos totalmente en contra del brutal genocidio en Gaza. Yo no disputaría esos partidos, pero lo analizaremos en la junta directiva y tomaremos una decisión definitiva al respecto como hacemos siempre», lanzó el máximo mandatario de la entidad granate. Pero la posición de la entidad es otra.

Los dos encuentros en campo rival

El equipo hebreo solicitó disputar los dos encuentros en campo de sus rivales, y así lo ha hecho hasta el momento sin problemas tanto en Hungría como en Portugal. Ante el posible escenario en el que se podía encontrar si jugaban en Maloste las fechas señaladas en un inicio, la FIBA situó los dos compromisos del Lointek contra el Elitzur Ramla a finales de noviembre. De hecho, solo quedan por disputar en el grupo ese par de choques y el que medirá al NKA Universitas Pecs contra el Sportiva Azoris Hotels que se jugará el día 26.

Este retraso ha dado tiempo al Lointek Gernika para gestionar una situación muy complicada que se ha visto agravada por la presión social que se ha dado en una localidad que apenas supera los 17.000 habitantes. En sus calles hay carteles desde hace semanas en los que se señalaba que no aceptaban que un conjunto israelí jugara en la villa foral. Hay convocada una manifestación para el día 22 a cargo del colectivo Palestinarekin Elkartasuna, que también tiene previstas movilizaciones para el 25 y el 27, días en los que se jugarán los encuentros.

En estos momentos los vizcaínas y las israelíes se encuentran empatadas a victorias y dos derrotas, que da más relevancia a los choques. Se enfrentarán por la segunda plaza del grupo que da acceso a la siguiente ronda. La primera la tienen asegurada las húngaras que han ganado los cinco encuentros disputados hasta el momento.