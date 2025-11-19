El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Partido entre el Lointek Gernika y el conjunto luso del Sportiva en Maloste. Maika Salguero

El Lointek Gernika jugará en Bulgaria sus dos partidos del EuroCup Women contra las israelíes del Elitzur

«Esta alternativa nos permitiría cumplir con las obligaciones reglamentarias de la competición sin contradecir los valores que representamos», ha destacado el club de la villa foral este miércoles en un comunicado

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:13

Comenta

El Lointek Gernika jugará en Bulgaria, «una sede neutral» a puerta cerrada, los dos encuentros de EuroCup Women que le restan contra el conjunto israelí ... del Elitzur Ramla. Los encuentros se disputarán los días 25 y 27 de noviembre en Sofia. «Esta alternativa nos permitiría cumplir con las obligaciones reglamentarias de la competición sin contradecir los valores que representamos», ha destacado el club de la villa foral este miércoles en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  2. 2 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  3. 3

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  4. 4 Así serían las pensiones mínimas con la nueva subida de 2026
  5. 5

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  6. 6

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  7. 7

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  8. 8

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  9. 9 Más de 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  10. 10 La pastelería vizcaína que compite por el título al mejor panettone artesano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Lointek Gernika jugará en Bulgaria sus dos partidos del EuroCup Women contra las israelíes del Elitzur

El Lointek Gernika jugará en Bulgaria sus dos partidos del EuroCup Women contra las israelíes del Elitzur