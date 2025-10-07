El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las jugadoras del Lointek Gernika tras lograr su pase a la fase de grupos de la EuroCup Women. Lointek Gernika

El Lointek Gernika arranca este miércoles la EuroCup en Maloste ante las lusas del Sportiva

Lucas Fernández solo cuenta con siete jugadoras, aunque tratarán de recuperar a Salvadores hasta última hora

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Martes, 7 de octubre 2025, 19:52

Comenta

El Lointek Gernika arranca este miércoles (20.00 horas) la fase de grupos de la Eurocup Women en Maloste contra un viejo conocido como el Sportiva Azoris Hotels al que ya se enfrentó hace ocho años. Las granate afrontan con «ilusión», en palabras de su técnico Lucas Fernández, una cita que apareció en su calendario cuando ya tenían prácticamente cerrada la plantilla por la renuncia del Joventut. «Esta situación nos ha llevado a hacer la pretemporada más exigente para tener el tono competitivo», añadió el entrenador.

Las vizcaínas reciben a un rival «muy táctico, al que respetamos mucho», que cuenta con una plantilla con un volumen de jugadoras importante de la temporada pasada. «Tienen talento exterior capaz de generarse situaciones de uno contra uno». Destaca la presencia en el puesto de cinco de la internacional brasileña Monique Soares y Rita Rodríguez.

Imponer su ritmo

«Es un conjunto que exige mucho al que trataremos de imponer nuestro ritmo y de encontrar ventajas a través de compartir el balón», añadió Fernández.

El Lointek Gernika llega al choque en «un contexto complicado» con solo siete jugadoras de la primera plantilla más la canterana Ane Iturrioz. A las recisiones de contrato de Williams y Jones, sus dos cincos, por las lesiones de larga duración que arrastraban hay que añadir el esguince de tobillo que sufrió Ángela Salvadores en el primer enfrentamiento de la competición doméstica frente al Movistar Estudiantes. Apurarán para que pueda estar.

