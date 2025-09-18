El Lointek arrolla al Gianinna y se acerca a la EuroCup Las vizcaínas dejan prácticamente sentenciada la eliminatoria en la ida en Grecia pese a las bajas

El Lointek Gernika inició su camino hacia la EuroCup Femenina con un golpe de autoridad en tierras griegas. Ayer, en el estadio Zosimades de Ioannina, las vizcaínas se impusieron con claridad al PAS Giannina por 57-90 en el partido de ida de la previa, dejando prácticamente sentenciada la eliminatoria y demostrando que, a pesar de los problemas de plantilla, pueden llegar a ser un equipo a tener en cuenta en una competición europea ,a la que fueron invitadas tras la renuncia del Juventud a su plaza.

El choque comenzó con un Gernika muy concentrado y superior en todas las facetas del juego. El primer cuarto dejó clara la diferencia entre ambos conjuntos, con un parcial de 12-26 reflejaba la solvencia de las visitantes, con Olaeta destacando con 9 puntos y marcando el ritmo del equipo. La afición local intentaba animar a las suyas, pero la intensidad y la precisión de las vascas hicieron que el marcador pronto se desequilibrara de manera abrumadora.

La tónica del partido no cambió en el segundo cuarto. Las gernikarras siguieron ampliando la ventaja, con un parcial de 13-28 que dejaba el marcador al descanso en 29-54. Ángela Salvadores se consolidó como la líder del equipo, sumando 11 puntos antes del intermedio, mientras que en el PAS Giannina la mejor hasta el momento era Sarigiannidou, también con 11 puntos. La superioridad de Gernika era evidente y solo la entrega de la afición local mantenía la tensión ambiental en el pabellón.

PAS Giannina Charles (5), Marini (11), Morehouse (3), Sargiannidou (15) y Singleton (9) -quinteto inicial-; Michailidou (3) y Xanthopoulou (-). 57 - 90 Lointek Gernika Jankovic (15), Matarranz (6), Olaeta (11), Salvadores (19) y Westerik (5) -quinteto inicial-;Adams (7), Bessoir (15) y Castedo (8). Parciales 16-26, 13-28 (29-54), 12-21 (41-75) y 16-15 (57-90).

Incidencias Ida de la previa de la EuroCup Women.

En la segunda mitad, el dominio visitante continuó. El tercer cuarto mantuvo la misma dinámica con un parcial de 12-21, llevando la diferencia a +34 (41-75). Con este resultado, el Lointek Gernika se aseguraba prácticamente, salvo catástrofe, su participación en la EuroCup Femenina. La calidad individual de Salvadores, que a lo largo del partido acabaría con 19 puntos, 5 rebotes y 11 asistencias, y la versatilidad colectiva del equipo, hicieron que incluso las ausencias por lesión -Cameron Williams, Taylor Jones y Sarah Polleros- y la incorporación de la junior Ane Iturrioz no supusieran siquiera un obstáculo en el devenir del partido. El último cuarto sirvió para consolidar la ventaja y dar minutos a toda la plantilla, con un parcial de 16-15 que dejó el resultado final en 57-90.

Encarrilada

Con este resultado, el Gernika afrontará el partido de vuelta con una ventaja casi definitiva. La eliminatoria se cerrará en casa, en Maloste, y servirá para ultimar detalles antes de adentrarse en la fase de grupos de la EuroCup, donde se medirá a algunos de los equipos más potentes del continente. El camino europeo se abre, y las vizcaínas han dado un primer paso con una demostración de carácter y talento colectivo en una competición en la que, en un principio, no iban a participar.

