El Lointek afronta la previa de la EuroCup Women con ocho jugadoras

La pretemporada se ha torcido para el Lointek Gernika por culpa de las lesiones y las fechas aprietan. Las granate juegan este jueves (19.30 horas) la ida de la previa de la EuroCup Women con ocho jugadoras de la primera plantilla y la junior Ane Iturrioz frente al PAS Giannina en Grecia. La rotura del tendón de Aquiles de Cameron Williams en el segundo encuentro de preparación ante el Castors Braine disputado en la Copa Vive de Estepona ha provocado que la jugadora vuelva a su país para operarse y comenzar la rehabilitación. Taylor Jones no entrena con el equipo por unos problemas de espalda desde el pasado día dos de septiembre. «Viajará con el equipo porque está en su proceso de recuperación, pero nada nos invita a pensar que pueda estar a disposición del equipo a corto plazo», destacó su técnico, Lucas Fernández. Y por si esto fuera poco, la escuadra de la villa foral tampoco podrá contar con la alemana Sarah Polleros, que se encuentra con su selección disputando el Mundial U'23 de 3x3. «Cuando la fichamos, todavía desconocíamos la posibilidad de jugar esta competición y nos pidió que tendría que ausentarse», añadió el entrenador. Tampoco estará la lesionada Naia Zubiaga, que ayer acudió a la presentación de la Liga Femenina Endesa en representación de su club.

De esta forma, las vizcaínas acometerán su primer encuentro oficial sin tres de las jugadoras destinadas a reforzar la pintura. El Lointek Gernika ha acudido al mercado para tratar de encontrar una sustituta para Williams, pero «ahora es muy complejo porque hay ligas que empiezan a funcionar y otras que acaban. Hemos aumentado la alerta en cuanto a las posibilidades que puede haber para cubrir ese espacio y para estar preparados ante esa posible demora en la recuperación de Jones», añadió Fernández.

La buena noticia es que Joy Adams ya disputó algunos minutos en el tercer encuentro de pretemporada disputado en Landes, con un par de entrenamientos previos. «La lesión que arrastraba del verano con la selección de Guayana va por buen camino».

Versatilidad

A pesar de las circunstancias, la plantilla ha trabajado «lo que estaba en nuestras manos para llegar de la mejor manera posible a estas alturas». El técnico de Ciudad Real está «contento» en este aspecto porque «hay una gran capacidad de trabajo y mucho talento colectivo». Fernández considera que la versatilidad que valoraron a la hora de construir la plantilla para afrontar este tipo de problemas «buscará la respuesta» para los compromisos más cercanos.Jugarán frente a un equipo griego del que tienen muy pocas referencias. «Ha sido imposible encontrar información. Incluso les hemos ofrecido cambiarles algo nuestro por lo de ellos», añadió. Han analizado a sus principales jugadores a través de «gente cercana que haya podido ver alguna competición». Cuenta con una base norteamericana muy eléctrica, que desequilibra y genera situaciones de tiros abiertos. «En el cinco está Singleton, que se crea buenos espacios en la pintura, pero no es dominante. Y luego tienen un perfil de jugadoras griegas versátiles. Han incorporado a última hora a una británica que le dará un poco más de experiencia en la línea exterior». El PAS Giannina ya jugó el año pasado esta eliminatoria. «Vamos con mucha humildad y respeto. Hay que estar alerta», concluyó.