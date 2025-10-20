El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las jugadoras del Elitzur Ramla Revahe y Herbert-Harrigan, en el duelo ante las lusas del Sportiva. FIBA

La FIBA pone fecha y sede a los duelos del Lointek contra el Elitzur israelí

Serán a finales de noviembre en Maloste, aunque la junta directiva del club aún debe decidir si los jugará o no

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:04

Comenta

La FIBA ha puesto fecha a los dos encuentros de la EuroCup Women que el Lointek Gernika debe jugar contra el equipo israelí Elitzur Ramla. ... Según el calendario oficial, se disputarán el 25 y el 27 de noviembre en el polideportivo de Maloste. Serán los dos últimos del grupo C, por lo que podrían convertirse en decisivos de cara a la clasificación para la siguiente fase.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  2. 2

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  3. 3 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  4. 4 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  5. 5

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  6. 6

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  7. 7 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  8. 8

    Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga
  9. 9

    Instalan botones del pánico en 10 hogares de menores tras la agresión a una educadora
  10. 10

    La parada cardiaca de un atleta ensombrece el Cross de Zornotza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La FIBA pone fecha y sede a los duelos del Lointek contra el Elitzur israelí

La FIBA pone fecha y sede a los duelos del Lointek contra el Elitzur israelí