La FIBA pone fecha y sede a los duelos del Lointek contra el Elitzur israelí

La FIBA ha puesto fecha a los dos encuentros de la EuroCup Women que el Lointek Gernika debe jugar contra el equipo israelí Elitzur Ramla. ... Según el calendario oficial, se disputarán el 25 y el 27 de noviembre en el polideportivo de Maloste. Serán los dos últimos del grupo C, por lo que podrían convertirse en decisivos de cara a la clasificación para la siguiente fase.

Hasta el momento el conjunto entrenado por Roee David Lazare ha jugado un partido en la cancha del equipo rival, tal y como solicitó antes del inicio de la competición por el conflicto que se vive en Gaza. La semana pasada lo hizo en el Pabellón Sidónio Serpa de las Azores contra la Sportiva. El martes ganó como local (86-56) y el jueves como visitante (57-87). Los días 28 y 30 están previstos los dos enfrentamientos entre las israelíes y el NKA Universitas Pecs en la ciudad húngara.

Descanso

Sin embargo, todavía falta por conocer la decisión de la junta directiva del Lointek Gernika de si jugará o no los dos encuentros que le corresponden contra el Elitzur Ramla. Cuando el equipo entrenado por Lucas Fernández se clasificó para la fase de grupos en septiembre, su presidente, Gerardo Candina, proclamó a título personal que estaban «totalmente en contra del brutal genocidio en Gaza. Yo no los disputaría (los partidos)». Pero deberá ser la junta directiva del club quien tome la decisión. Tiene cerca de un mes para hacerlo.

Esta semana el Lointek Gernika no tendrá duelo de competición continental. Dispondrá de descanso porque en un principio estaba calendada su visita a Ramla y todo ha cambiado. Le vendrá bien para recuperar fuerzas.