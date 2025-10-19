Enorme Lointek Gernika

El Lointek Gernika sigue fuerte en Maloste. Si en el primer encuentro ante el Estudiantes les acompañó la fortuna en el último momento, ayer las ... granate firmaron un partido brillante para descoser a todo un Casademont Zaragoza, que llegaba invicto. Las entrenadas por Lucas Fernández realizaron un duelo de menos a más en el que consiguieron recomponerse a medida que lograban maniatar a las mañas, y terminaron cómodas sobre la cancha. Seis de sus ocho jugadoras concluyeron el choque por encima de los diez puntos, lo que les permitió disfrutar y tener la situación bastante controlada.

Lointek Olaeta (19), Westerik (16), Jankovic (15), Polleros, Adams (13) –cinco inicial– Matarranz (6), Castedo (13), Bessoir (15). 97 - 83 zaragoza Ortiz (2), Fingall (11), Vorackova (10), Pueyo (5), Gueye (19) –cinco inicial– Leite (4), Bankole (12), Flores (8), Oma (2), Mawuli (10) Parciales 19-30, 29-14 (48-44), 22-17 (70-61), 27-22 (97-83).

Árbitros Sánchez, Martín y Seijo. Eliminaron a Matarranz, Fingall y Gueye.

A pesar de las ausencias y que sabían que iban a sufrir para cerrar la pintura, el equipo vizcaíno tiró de carácter para cambiar la dinámica tras un primer cuarto en el que los problemas para parar a Gueye fueron evidentes y el parcial de 3-15 encajado a partir del ecuador parecía que iba a permitir a las entrenadas por Carlos Cantero dominar el choque después de sumar una diferencia de 13 puntos.

Pero nada más lejos de la realidad. El segundo sirvió al Lointek Gernika de trampolín para comenzara a tutear a sus rivales con un baloncesto bastante más sólido atrás y paciencia en ataque. Encontraron el acierto en el triple que se resistió en el inicio, y con Olaeta y Castedo a la vez en la cancha el equipo fluyó para encontrar buenas situaciones de tiro.

Más ambiciosas

De esta forma despertaron las granate para endosar un parcial de 12-2 en cinco minutos al Zaragoza, bastante más espeso en la anotación y a la hora de buscar soluciones. Las gernikarras incluso se marcharon al descanso por delante en el marcador.

Tras la reanudación, optaron por ataques largos y controlados, bien resueltos con penetraciones, que ampliaron su ventaja a los diez puntos. Adams ganó en protagonismo, y el Zaragoza se agarró al choque gracias a sus jugadoras más altas. Las granate escogieron el mejor momento para desplegar su juego más ambicioso en el último acto. Todo fluyó, el equipo ganó en confianza a medida que las cosas les salieron y desesperó un conjunto maño sin muchos argumentos.