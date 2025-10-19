El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Westerik mira a canasta ante la oposición de Fingall en Maloste Lointek Gernika

Enorme Lointek Gernika

Descose al Zaragoza en un duelo de muchos quilates en Maloste con seis de sus ocho jugadoras por encima de los diez puntos

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:20

El Lointek Gernika sigue fuerte en Maloste. Si en el primer encuentro ante el Estudiantes les acompañó la fortuna en el último momento, ayer las ... granate firmaron un partido brillante para descoser a todo un Casademont Zaragoza, que llegaba invicto. Las entrenadas por Lucas Fernández realizaron un duelo de menos a más en el que consiguieron recomponerse a medida que lograban maniatar a las mañas, y terminaron cómodas sobre la cancha. Seis de sus ocho jugadoras concluyeron el choque por encima de los diez puntos, lo que les permitió disfrutar y tener la situación bastante controlada.

