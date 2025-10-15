Cruel desenlace para un buen Lointek en Hungría

El Lointek Gernika saboreó la victoria en Hungría, pero un desenlace de los que duelen le arrebató el triunfo en el último suspiro. Una canasta ... con falta en el último segundo, culminada con el tiro libre adicional, dio al NKA Universitas Pecs una victoria tan agónica este miércoles como injusta para un Lointek que realizó un partido muy completo ante el rival más poderoso del grupo como local.

El equipo de Lucas Fernández viajó a tierras húngaras consciente de la magnitud del reto. El Pecs, líder invicto de la liga húngara, no había debutado aún en la Eurocup y llegaba con el aval de su papel en la liga doméstica, con una Reisingerova dominante desde el salto inicial. Pero el Lointek, que venía de superar con autoridad al Uniao Sportiva en Maloste, se plantó en el pabellón húngaro sin complejos y dispuesto a disputar cada jugada.

Pecs Dul (7), Ratkai (1), Reisingerova (22), Torok (6) y Varga (8) -cinco inicial-; Toth (6), Olawuyi (4), Josepovits y Studer (8). 62 - 60 Lointek Olaeta (8), Westerik (11), Bessoir, Castedo (15) y Jankovic (9) -cinco inicial-, Matarranz (4) y Polleros. Parciales 14-12, 16-16 (30-28), 16-18 (46-46), 16-14 (62-60).

Árbitros Mjeda (CRO), Brekalo (BIH) y Mikulic (CRO). Sin eliminadas.

Incidencias Segunda jornada de la fase de grupos de la EuroCup Femenina.

El primer cuarto ya reflejó la igualdad que marcaría el resto del choque (14-12). Westerik tiró del carro con 4 puntos y dos rebotes, mientras el Lointek mantenía el tipo pese a su bajo porcentaje de tiro (25%). En el segundo parcial, las húngaras salieron mejor (parcial de 5-0) y se escaparon levemente, pero el conjunto vasco respondió. Castedo y Westerik lideraron la reacción para equilibrar al descanso un partido áspero e intenso (30-28), con la checa Reisingerova imponiéndose bajo los aros y manteniendo a la suyas por delante en el marcador.

El tercer cuarto confirmó el equilibrio absoluto entre ambos equipos. El Lointek mejoró sus porcentajes hasta el 44% y logró igualar el marcador al final del periodo (46-46), con una Castedo cada vez más protagonista y la sensación de que el equipo vizcaíno crecía a medida que avanzaban los minutos. Lucas Fernández, con una rotación corta, gestionó los esfuerzos en un duelo que exigía cabeza.

Y cuando más difícil parecía, el Lointek dio un paso adelante. En el último cuarto, las de Gernika se pusieron por delante y llegaron a disfrutar de una renta de ocho puntos que hacía creer en el triunfo. Pero el Pecs, empujado por su público y por una descomunal Reisingerova (22 puntos, 13 rebotes), se mantuvo a flote.

Agónico final

A falta de tres minutos se situó a un punto, volteó el marcador y, tras un intercambio de golpes final, se llevó el partido con una acción de puro infortunio. Tras un rebote ofensivo, canasta y falta incluida a falta de un segundo, las húngaras se llevaron la victoria. La jugadora húngara no falló desde la línea, dejando sin premio el enorme esfuerzo gernikarra.

Castedo, con 15 puntos, un rebote y una asistencia, fue la mejor del Lointek, bien secundada por Westerik. La derrota, aunque cruel, refuerza la sensación de que este equipo compite siempre, pese a las bajas y a la corta rotación. De momento, prácticamente todos los partidos del Lointek Gernika se están moviendo en márgenes mínimos, por lo que todos esos encuentros se han terminado decidiendo por mínimos detalles, esta vez salió cruz, pero con una muestra de carácter que deja un aroma positivo.