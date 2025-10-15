El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Concluye la jornada de huelga de apoyo a Palestina con una concentración en Indautxu
Bessoir disputa una posesión ante la defensa de la jugadora rival. EuroCup femenina

Cruel desenlace para un buen Lointek en Hungría

Las vizcaínas rozan la victoria ante el NKA Universitas Pecs, pero caen en el último segundo tras un '2+1' definitivo

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:43

Comenta

El Lointek Gernika saboreó la victoria en Hungría, pero un desenlace de los que duelen le arrebató el triunfo en el último suspiro. Una canasta ... con falta en el último segundo, culminada con el tiro libre adicional, dio al NKA Universitas Pecs una victoria tan agónica este miércoles como injusta para un Lointek que realizó un partido muy completo ante el rival más poderoso del grupo como local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  4. 4 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  5. 5 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  6. 6

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  7. 7

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  8. 8

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cruel desenlace para un buen Lointek en Hungría

Cruel desenlace para un buen Lointek en Hungría