Contundente arranque del Lointek Gernika en la EuroCup Women

El primer paso del Lointek Gernika en su octava participación en la EuroCup Women fue firme. Tenían que mostrar la diferencia existente con el Sportiva Azoris Hotels luso y lo hicieron este miércoles en Maloste. A pesar de contar con solo siete jugadoras de la primera plantilla más la canterana Iturrioz, no tuvieron problemas para tener controlado la mayor parte del encuentro frente a un rival voluntarioso pero más limitado, que mostró un buen acierto desde el perímetro. Las granate dosificaron bien los esfuerzos y saldaron su primer compromiso sin un gran derroche que les vendrá bien de cara al derbi que tienen que jugar el domingo contra el Kutxabank Araski.

A las entrenadas por Lucas Fernández les basto el primer cuarto para desbaratar cualquier intento de agarrarse al partido de las portuguesas. Con un juego más coral y tras cerrar bien el rebote, consiguieron cortocircuitar a sus rivales, negadas en el tiro y sin poder meter balones interiores a sus jugadoras más altas.

Lointek Gernika Matarranz (8), Westerik (11), Jankovic (15), Castedo (16), Adams (2) –cinco inicial– Iturrioz (2), Olaeta (15), Polleros (5), Bessoir (8). 82 - 61 Sportiva Azoris Hotels Nascimento (19), Soares (2), Paz (14), Gaislerova (14), Serralheiro (2) –cinco inicial– Carvalho, Rodrigues, Ferreira (3), Gonsalves (7). Parciales: 23-4, 19-19 (42-23), 18-27 (60-50), 22-11 (82-61).

Árbitros: Van Hoye (BEL), Dori (ITA), Williams (GBR), Sin eliminadas.

El 23-4 que les endosaron en los diez primeros minutos lo dice todo. El Lointek Gernika impuso el ritmo, pudo correr como le gusta cuando tuvo oportunidad, y desplegó un baloncesto mucho más consistente en estático. Tuvo la paciencia suficiente para encontrar la mejor opción de encarar el aro. El técnico luso, Ricardo Botelho tuvo que parar el choque a los cinco minutos para tratar de reconducir la situación, pero no hubo más que una tímida respuesta por parte de sus jugadoras. Endurecieron algo la defensa, pero les faltó contundencia.

En los cuatro siguientes minutos del segundo acto la ventaja de las anfitrionas se disparó hasta los 28 puntos, gracias al acierto en los lanzamientos de tres puntos, lo que permitió que la canterana Iturrioz entrara en la cancha vista la superioridad existente.

Con semejante diferencia el conjunto gernikarra bajó algo sus prestaciones, lo que coincidió con una mejoría de juego de las portuguesas con una Nascimento acertada en el triple. Las verdes cerraron mejor su defensa y consiguieron que la diferencia no fuera a más.

A nueve

Con el encuentro bajo control, la segunda parte era cuestión de mantener la intensidad para evitar que las visitantes no tuvieran opción alguna de meterse en el choque, pero tiraron de orgullo para hacerlo. Sacrificaron a sus jugadoras más altas para poner en pista un mayor arsenal desde el perímetro y consiguieron recortar la diferencia hasta el punto de que el entrenador local tuvo que pedir un tiempo muerto para pedir a sus jugadoras que recuperaran la disciplina en ataque y estuvieran más atentas al perímetro. Hasta seis triples consiguió el Sportiva en este cuarto que redujeron su desventaja hasta los nueve puntos a falta de poco más de minuto y medio para la conclusión. El Lointek Gernika, sin embargo, logró parar la sangría.

En el último acto el equipo vizcaíno recuperó el mando aplicando su propia medicina a las portuguesas. Jankovic volvió a ser la jugadora incisiva del primer cuarto y con un parcial de 12-4 en los cuatro primeros minutos las aguas volvieron a su cauce. Las visitantes vieron como se reducía su acierto porque la defensa granate estuvo mejor situada y no les dejó segundas opciones.

Sendos triples de Olaeta y Castedo pusieron el broche a la victoria y permitieron que la diferencia se fuera por encima de la veintena de puntos. Puede resultar importante de cara a la clasificación final. El próximo compromiso de las gernikarras en la competición continental será dentro de seis días en Hungría contra el NPA Universitas Peks, que este miércoles no jugó su compromiso contra el Elitzur Ramla israelí.