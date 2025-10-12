El Lointek cae ante el Araski en un derbi muy igualado

El Lointek Gernika encajó la primera derrota de la temporada en un derbi muy físico frente al Araski donde se peleó cada punto y donde ... las vizcaínas tuvieron sus opciones en los minutos finales con un 54-55 a favor. Sin embargo, el acierto de las alavesas decantó el duelo hacia el equipo entrenado por Made Urieta. Al equipo gernikarra le toca ponerse ya en modo Eurocup para preparar el partido que el miércoles jugarán contra el Universitas Pecs en tierras húngaras.

El choque de Mendizorroza que empezó pon un primer cuarto de intercambio de golpes continuo. El acierto de Castedo y Bessoir, sumado a los errores del Araski, propició que las visitantes situasen las primeras ventajas del encuentro. Dos triples consecutivos de Lahtinen animaron al cuadro local y su efectividad desde la línea de 6,75 le permitió al Araski reaccionar para cerrar igualado el primer cuarto (18-18).

El segundo acto fue de todo menos vistoso a nivel ofensivo. Los ajustes defensivos por parte de los dos equipos y el poco acierto de cara al aro llevaron a que el segundo cuarto se cerrara con un parcial de 8-10 para las gernikarras, que llegaron dos puntos por delante al descanso (26-28).

El Araski cambió por completo tras el paso por los vestuarios. La irrupción de Lahtinen, con seis puntos en dos minutos, modificó el devenir del choque. Jourdain y Lawrence recogieron el testigo de su compañera y la propia Lawrence volvió a estirar la ventaja vitoriana (44-38).

En el último periodo las de Lucas Fernández recuperaban sensaciones y levantaban la cabeza con dos triples de Bessoir y Olaeta. Los posteriores tiros libres de Castedo ponían al Lointek por delante 54-55 a falta de 3:17.

Contestaba Touissant para el 56-55, que no aprovechaba la posterior falta antideportiva de Westerik. Tiempo muerto de Made Uriarte a falta de 18 segundos para el final que dio paso a dos tiros libres anotados de Hill para poner el +3 para Araski. El Gernika tuvo tiempo muerto y bola para empatar, pero Bessoir falló el lanzamiento.