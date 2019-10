'Campeona de la semana' Ainhoa Murua, triunfadora en Bilbao por partida doble Ainhoa Murua corrió el Triathlon de Bilbao tras competir en Santander hace tres semanas. / SALVATORE DI NOLFI (EFE) La triatleta guipuzcoana, con cuatro Juegos a sus espaldas, se impone en distancia olímpica y aplaude a Helene Alberdi por liderar la disciplina más larga JUDITH ROMERO Lunes, 7 octubre 2019, 21:27

Ainhoa Murua volvió a Zauratz con la satisfacción que deja el trabajo bien hecho el pasado sábado. Tanto como triatleta como entrenadora, ya que si ella lideró la distancia olímpica del Bilbao Triathlon en su primera vez en esta cita, su discípula Helene Alberdi venció en la disciplina más larga. Una doble victoria que para Murua sabe aún mejor cuando, tras una lesión y un tiempo dedicado a la maternidad, el último verano se le ha planteado como una ocasión para volver a dedicarse a lo que le apetece. Es por ello que, teniendo en cuenta su larga trayectoria internacional con cuatro Juegos Olímpicos a sus espaldas, EL CORREO ha querido reconocerla como campeona de la semana.

«Hace tres semanas estuve en Santander pero me faltaba el Bilbao Triatlón y no podía ser. Helene me animó y por fin lo hice», sonríe sin dejar de referirse a la triatleta a la que entrena desde hace al menos cuatro años. El sábado el kilómetro y medio a nado empezó bien. «Salí con Iría Rodríguez cerca y cuando llegué a la bicicleta había bastantes cuestas, pero aún así llegué con bastante margen y pude mantenerlo», celebra. Todo un logro tras unos años más tranquilos que completó, además, con un resfriado que aún deja secuelas en su voz. «Lo notaba en el pecho cuando corría», reconoce al valorar los 40 kilómetros que completó en bicicleta y los otros 10 a pie.

La relación de la zarautztarra con el deporte empezó con la natación, y no se inició en el mundo del triatlón hasta los 26 años. «Me encantaba pero todavía había poca gente que lo practicara aquí, aún menos mujeres. Comencé en Vitoria cuando fui a la universidad, entrenaba con el grupo de Pedro Garrido», recuerda a sus 41. Además, mantuvo su nueva afición en secreto durante un tiempo para no alarmar a su madre. «Las imágenes que se veían en la tele eran muy extremas, de pruebas como los Ironman, y al principio le oculté que iba a entrenar pero no duró mucho», ríe.

De Atenas a Río

Su buen rendimiento le llevó a los campeonatos de Euskadi, después a los de España y, tras el sub'23 internacional y varias carreras en distintos puntos del mapa, llegó Atenas 2004. «Fue mi primera olimpiada y tuve que luchar hasta el final para clasificarme, fui de las que empezaron más tarde y después, en Río 2016, la más veterana», valora echando la vista atrás y resumiendo esta circunstancia como «enriquecedora». «Comencé con atletas mucho más mayores que yo y ahora comparto carreras con los jóvenes, aprendo mucho», afirma.

Murua descarta volver a competir a tan alto nivel y enfoca esta etapa de su carrera como un momento para participar en aquello que le apetece. «Me encanta nadar, correr y entrenar, me lo pide el cuerpo y es un estilo de vida, pero tras ser madre tengo otras prioridades», explica. La triatleta olímpica se muestra optimista con el futuro de este deporte y compagina su faceta de profesora con la de entrenadora. «Por suerte cada vez hay más mujeres en este mundillo, da alegría y la situación es muy distinta a cuando empecé», aplaude.