El viaje albiazul de Nayadet

El Alavés Gloriosas define mañana (12.00 horas) si la plaza de ascenso a Liga F es ya suya o si le toca pasar por ... el play off. La única combinación posible para ir por el camino rápido consiste en que gane su partido en Ibaia ante un Getafe ya descendido, pero también que el Alhama caiga en casa contra el AEM. Precisamente el último rival de las albiazules, contra el que perdieron la pasada jornada y que aún compite por ser tercero, volverá a marcar el destino de un plantel vitoriano que ya ha pasado el luto. «Durante la semana esa tristeza se ha convertido en rabia y ahora ya estamos pensando en ganar y en los posibles escenarios», comparte con EL CORREO una de las veteranas del plantel vitoriano, Nayadet López Opazo (Manises, Valencia; 30 años).

El escenario es incómodo porque las Gloriosas ya no dependen de sí mismas. Esa oportunidad se les escapó de las manos tras la derrota en un partido complicado. «Todo partía por dejar la portería a cero y una cadena de errores nos lleva a ese gol. Creo que no supimos darle la vuelta», lamenta la centrocampista. Pero ahora, aunque asume que el escenario no es prometedor, pide centrarse en lo suyo. «Lo principal y lo que depende de nosotras es ganar este fin de semana, tener las mejores sensaciones», recalca. «Y luego, obviamente, esperar que pueda suceder esa opción», apunta. «Difícil, pero posible matemáticamente». En eso ha trabajado el equipo durante la semana. «Estamos con esa pequeña ilusión. Pero sobre todo se ha tratado de dar normalidad, porque yo creo que cada jugadora sabe lo que nos jugamos y de lo que venimos», resume.

«Durante la semana la tristeza se ha convertido en rabia y ahora ya pensamos en ganar»

Cada una ha puesto en ese montón su experiencia. Ahí Nayadet puede presumir de ser la única jugadora de la plantilla en haber disputado unos Juegos Olímpicos. Fue en Tokio, en 2021, en una cita marcada por el covid. «Fueron raros, con incontables pruebas al día. Pero siguen siendo unos Juegos Olímpicos, sigue siendo algo extraordinario. Me acuerdo del primer partido en el Estadio Sapporo, que es totalmente cerrado, y estar ahí con el himno y casi llorando de estar viviendo eso», evoca. Pero el himno que sonó entonces no fue el español, sino el chileno. Aunque nacida en Valencia, ostenta la nacionalidad del país sudamericano por parte materna. Esa mezcla valenciano-chilena, bromea, le ha dado «una sangre intensa y muy emocional».

Aunque la presencia con el combinado chileno fue casi por accidente. Una pregunta casual de un periodista abrió un camino que creía cerrado. «Jugaba en el Valencia y un día un periodista chileno me comentó que sabía que mi mamá era chilena, que yo podía ir con Chile. Y la verdad es que no lo había pensado, pero en cuanto me lo dijo vi que era algo que me iba a permitir viajar más y visitar a la familia», detalla. Esas convocatorias le permiten conectar con sus orígenes: «Ahora veo muchísimo más a mis abuelos, a mis tíos, mis primos».

Pasión por el café

A las Gloriosas también les hará falta la insistencia que la propia Nayadet ha tenido tras romperse dos veces el ligamento cruzado de la rodilla en 2016 y 2023. La segunda le cambió la forma de entender el fútbol. «Lo que más trabajé fue el tema de la responsabilidad, de la presión y el estrés de querer siempre estar a un nivel excelente. Darme un poco de aire y mantener esa exigencia un poco por debajo que hizo que me relajase», destaca. «Salí con la misma ilusión o incluso más». El feliz premio a su apuesta por dejar a los 8 años una gimnasia rítmica en la que empezó por recomendación médica –«era asmática y le recomendaron a mi madre que me apuntara a algún deporte»–, pero que abandonó para seguir sobre el césped los pasos de su hermano.

Ahora busca otro ascenso a Primera tras los logrados con el Espanyol y el Santa Teresa. Si lo consigue, lo celebrará con un café. «Nunca lo tomaba, pero hice un viaje a Bali, lo probé y me enamoré. A partir de ahí empecé a formarme e hice algún curso de introducción de barista. En mi casa tengo un 'coffee corner' supertop y ya no puedo vivir sin mi café», explica. No descarta que su futuro vaya por ahí. También quiere entrenar. Pero primero anhela que las cuentas salgan y celebrar mañana el ascenso.