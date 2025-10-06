El Levante eleva la exigencia para las Gloriosas en la Copa

Jon Aroca Lunes, 6 de octubre 2025, 16:57 | Actualizado 17:05h. Comenta Compartir

Tras apear con facilidad al Bizkerre y el Racing de Santander en las dos primeras ronda de Copa, el Alavés Gloriosas ha recibido este lunes el premio de enfrentarse a un equipo de la Liga F, máxima categoría, en la tercera ronda del torneo copero. El sorteo ha determinado que las albiazules se enfrenten al Levante UD. Contra ellas se pondrá a prueba el entonado conjunto de Andrea Esteban.

Al ser esta vez el equipo de inferior categoría, las Gloriosas ejercerán como anfitrionas en Ibaia, su fortín. El encuentro se disputará en un horario por definir entre el 4 y 6 de noviembre, en plena jornada intersemanal. Entonces las babazorras buscarán hacerse fuertes y trasladar el notable desempeño tanto de las dos primeras rondas como del campeonato liguero a pesar de que esta vez la diferencia de divisiones juega en su contra.

En la primeras eliminatoria las albiazules superaron con suma contundencia al Bizkerre (0-5) en el derbi y también respondieron con nota la semana pasada en el campo del Racing (0-3). Dos partidos impolutos en los que hicieron valer la diferencia de categoría contra sendos equipos de Segunda RFEF, un peldaño por debajo. Ahora será el Deportivo Alavés el que busque dar la campanada ante un conjunto de la élite.

Solo la mitad de ellos entraban en el bombo: los clasificados del 9º al 14º de la pasada temporada (Sevilla FC, Madrid CFF, RCD Espanyol, Levante UD, FC Levante LP Badalona y RC Deportivo) y los dos recién ascendidos desde la categoría de plata (Alhama y DUX Logroño). Es decir, no había posibilidades de derbi contra Athletic, Real Sociedad y Eibar, exentos todos hasta la siguiente fase del campeonato por su buen campeonato del curso pasado.

El sorteo llega tras otro golpe sobre la mesa del equipo adiestrado por Andrea Esteban. El triunfo de este fin de semana en el campo del Atlético de Madrid B (0-2 con goles de Reyes e Inés Altamira, de penalti) les ha permitido asaltar en solitairo el liderato de Primera RFEF. Señal de un notable inicio de curso en el que aún no conocen la derrota con cuatro victorias y un solo empate. Ya aventajan en tres puntos al segundo y en seis a los conjuntos que acechan el play off.

Un rival en crisis

El Levante, uno de los históricos del fútbol femenino nacional, atraviesa unas temporadas delicadas. Tras ser durante años uno de los principales conjuntos del campeonato -con cuatro Ligas y seis Copas en su palmarés-, la crisis que golpeó a la entidad de la que es parte obligó a un fuerte recorte presupuestario que relegó a las granotas a pelear por la permanencia tras haber sido contendientes habituales a jugar la Champions.

El conjunto de Orriols logró la permanencia el curso pasado tras un notable final de campaña, pero los problemas han regresado meses después. En seis jornadas apenas ha podido rescatar un punto, el empate a cero contra el Alhama, pero cuenta sus demás partidos por derrotas. En conjunto apenas ha marcado dos goles. De esa fragilidad buscará valerse un Alavés que vive una situación opuesta en todos los frentes.