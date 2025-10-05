El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las Gloriosas se abrazan para celebrar la victoria. ADG
Atlético de Madrid B 0-2 Alavés

Las Gloriosas asaltan el liderato

Las albiazules presentan su firme candidatura al ascenso con un sólido triunfo ante el Atlético B, a quien arrebataron el puesto de cabeza

Roberto Calvo

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:18

Comenta

Las Gloriosas siguen imparables. Las albiazules asaltaron este domingo el liderato gracias a su sólido triunfo ante el Atlético B en la quinta jornada ... de Primera Federación (0-2). La victoria trajo consigo el salto del Alavés al liderato de la clasificación al salir vencedor del partido de colíderes. La exatlética Reyes e Inés, ésta de penalti, anotaron los respectivos tantos del duelo del Centro Deportivo Alcalá de Henares, que supuso la cuarta victoria consecutiva de las Gloriosas dentro de la competición doméstica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3

    Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»
  4. 4 Gran ovación de San Mamés en el homenaje del Athletic a Palestina, no emitido por televisión
  5. 5

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  6. 6

    El despropósito del arbitraje
  7. 7

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  8. 8

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza
  9. 9 El Getxo jugará contra un Primera en la Copa... ¡40 años después!
  10. 10 El bistro informal que esconde una de las mejores cartas de producto marinero de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las Gloriosas asaltan el liderato

Las Gloriosas asaltan el liderato