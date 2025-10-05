Las Gloriosas asaltan el liderato

Las Gloriosas siguen imparables. Las albiazules asaltaron este domingo el liderato gracias a su sólido triunfo ante el Atlético B en la quinta jornada ... de Primera Federación (0-2). La victoria trajo consigo el salto del Alavés al liderato de la clasificación al salir vencedor del partido de colíderes. La exatlética Reyes e Inés, ésta de penalti, anotaron los respectivos tantos del duelo del Centro Deportivo Alcalá de Henares, que supuso la cuarta victoria consecutiva de las Gloriosas dentro de la competición doméstica.

Atlético de Madrid B Alba; Gabriela, Alba Fernández, María López (Ainara, min. 80), Elsa (Naara, min. 67); Natalia, Miñambres, Raquel; Noa Ortega, Redondo y Celia. 0 - 2 Deportivo Alavés Gloriosas Sofía; Gaste, Inés, Pichi, Merche; Nayadet, Almudena (Navajas, min. 65), Viles; Guallar (Celia, min. 89), Reyes (Paula León, min. 56) y Sobrón (Raquel, min. 65). Goles 0-1. M. 29. Reyes; 0-2. M. 76. Inés, de penalti.

Árbitro Álvarez Blanco (Comité gallego). Enseñó tarjeta amarilla a Ainara, Alba, Celia, Miñambres; Inés y Pichi.

Incidencias 200 espectadores en el centro deportivo de Alcalá de Henares.

La entrenadora alavesista, Andrea Esteban, repitió la alineación del triunfo de la anterior jornada contra el Tenerife B. El Alavés salió desde el comienzo muy mentalizado de cómo hacer daño al hasta entonces líder del campeonato. Las visitantes dispusieron de mayor número de ocasiones que el rival durante el período inicial. Una de ellas la tuvo la excapitana atlética Reyes al fallar algo de lo más sencillo, en boca de gol ante un pase de la muerte de Guallar, ya que la prometedora delantera madrileña no colocó adecuadamente el pie para conducir el esférico al fondo de la portería de Alba.

El equipo albiazul también tuvo la posibilidad de marcar un gol olímpico, de saque de esquina directo, a cargo de la lateral izquierda Merche, cuyo lanzamiento golpeó el travesaño. La tercera oportunidad clara del Alavés sí recibió la recompensa del gol. Reyes pudo resarcirse del error anterior al culminar con facilidad, sin oposición, una brillante acción individual de Sobrón por la banda en el minuto 29. El tanto encajado dejó afectado al Atlético B durante el último cuarto de hora del primer tiempo.

Ninguna de las entrenadoras, Lydia Vizcaíno y Andrea Esteban, permutó piezas al paso por los vestuarios aunque sí cambió el rumbo del juego durante el segundo período. El filial rojiblanco adelantó líneas y tocó la pelota con mayor verticalidad en busca de la portería defendida por Sofía, mientras que las Gloriosas priorizaron el apartado defensivo. Un centro raso de Celia fue rematado por Redondo y Sofía atajó bien el esférico. Paula León relevó a la principal protagonista del encuentro, Reyes, a los pocos minutos de la reanudación. Navajas y Raquel fueron las siguientes revulsivas, simultáneas, introducidas por Andrea Esteban.

El ojo en la Copa

El Alavés explotó entonces las acciones de contragolpe. A través de una de esas transiciones se fraguó el segundo tanto visitante, el de la sentencia, como consecuencia de un penalti de Alba a Guallar en el intento de la portera por despejar un centro. Inés Altamira engañó a la guardameta local y convirtió la pena máxima a poco menos de un cuarto de hora de la conclusión. Guallar se marchó sustituida por Celia cerca de cumplirse el tiempo reglamentario.

El Alavés sumó tres puntos de oro con solvencia y autoridad ante un rival directo de la zona alta de la clasificación, si bien no puede ascender a la máxima categoría por tratarse de un filial. El siguiente foco de atención del Alavés será el sorteo de la tercera ronda de la Copa de la Reina, este lunes por la tarde (18.00 horas), del que saldrá un rival de Primera División para disputar la eliminatoria a partido único en Vitoria a principios de noviembre. El compromiso de la sexta jornada de la competición liguera tendrá lugar el próximo domingo (12.00 horas) contra el Alba Fundación en Ibaia.